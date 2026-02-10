Skolbibliotikarie och MIK-resurs till VBU, Ludvika
Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu / Bibliotekariejobb / Ludvika Visa alla bibliotekariejobb i Ludvika
2026-02-10
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu i Ludvika
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) är ett kommunalförbund som arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, anpassad gymnasieskola, yrkeshögskoleutbildning, uppdragsutbildning, kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt kulturskola. VBU har ca 260 anställda, ca 3 000 elever och omsätter ca 300 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra skolenheter hittar du på vår hemsida.
OM TJÄNSTEN
Vi är en nytänkande gymnasieskola med engagerade medarbetare, en varm och trygg miljö och höga ambitioner för både undervisning och läsning. Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för lärande, studieteknik och personlig utveckling. Nu söker vi dig som vill vara navet i detta - som skolbibliotekarie och medie- och informationskunnighet-resurs (MIK) i en och samma roll.
Skolbiblioteket på Högbergsskolan har stor potential att skapa en miljö för både läsning. lärande och genomgångar kring studieteknik och källhantering och informationssökning. I vårt bibliotek finns även ett IKT-center där du som bibliotekarie tillsammans med IKT-pedagog kan samarbeta för att stötta både elever och personal i medie- och informationskunnighet. I tjänsten ingår att utveckla och samverka för biblioteksverksamheten på Malmenskolan och Smedenskolan, därför är B-körkort ett krav.
ROLLEN - DINA HUVUDSAKLIGA UPPGIFTER
• Ansvara för att utveckla skolbiblioteket som en pedagogisk resurs - inte bara bokhyllor - både för undervisning och elevens eget lärande
• Vara MIK-resurs och stöd för elever i bl.a. studieteknik, informations- och mediekunnighet och källkritik
• Samarbeta med lärare och annan skolpersonal för att integrera bibliotekets utbud och tjänster i undervisningen i olika ämnen
• Välja inköp, organisera och hålla utbudet aktuellt och målgruppsanpassat - både analoga och digitala medier
• Medverka i att ta fram och följa upp skolbibliotekets plan och mål - tillsammans med skolledning och personal
• Skapa en inspirerande och tillgänglig miljö där elever uppmuntras till läsning, reflektion och informationssökning
DIN PROFIL
• Du har examen i biblioteksvetenskap- och informationsvetenskap och/eller gymnasielärarexamen med inriktning mot svenska och litteraturvetenskap
• Du har ett genuint intresse för läsning, lärande, studieteknik och att stödja elever i deras lärande
• Du är pedagogisk, driven, serviceinriktad och trygg i att samarbeta med elever och lärare
• Du är initiativtagande, tycker om att utveckla verksamheter och utbud utifrån elevernas behov och skolans mål
Vi erbjuder
I din vardag har du ett nära samarbete med IKT-pedagog, eventuell biblioteksresurs och pedagogisk personal samt rektorer. Du får möjlighet att utforma skolbibliotekets funktion och vara med och påverka samarbetet mellan undervisning och skolbibliotek. Du blir en del av elevernas vardag och kan bidra i att stötta dem i deras utveckling. Vi erbjuder goda arbetsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling.
Om anställningsvillkoren
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start från augusti 2026. Vi tillämpar provanställning 6 månader samt begär uppvisande av utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Mer information om verksamheten och uppdraget får du under rekryteringsprocessen.
Om ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Bifoga relevanta examensbevis i din ansökan. Din ansökan är allmän handling och vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Sista ansökningsdag är den 2026-03-10. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Publiceringsdatum2026-02-10Kontaktperson för detta jobb
Mariella Andersson
Verksamhetschef gymnasiet
0240 - 867 92mariella.andersson@vbu.ludvika.se
David Rindeskog
Sveriges Lärare
0240- 565976david.rindeskog@vbu.ludvika.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu
(org.nr 222000-0802), http://www.vbu.se/utbildning_gymnasium Arbetsplats
VBU Jobbnummer
9733048