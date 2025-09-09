Skolbibliotikarie med hög social kompetens sökes
2025-09-09
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Det finns två grundskolor i Alby, en på höjden (Grindtorpsskolan) och en i dalen (Kvarnhagsskolan).
Du är ansvarig för båda skolbiblioteken (förskoleklass - årskurs 9) och arbetar därför på heltid. Mitt emellan dessa ligger Alby bibliotek som är en fin verksamhet som skolorna samarbetar med.
Båda skolorna har länge arbetat med projektet "Läsa Äger" som bygger på att öka läslusten på lågstadiet ihop med fritids. Vi har också feriepraktikanter på sommaren som läser med barnen i vår "Läsa Äger" anda.
Biblioteken är fullt utrustade med böcker och har bokutlångingssystemet BOOK-IT men du har också en generös budget för nya böcker där vi förlitar oss på din kompetens och framförallt din förmåga att koppla våra inköp till elevernas intressen.
Som skolbibliotekarie på Grindtorpsskolan och Kvarnhagsskolan är du uppdelad mellan skolorna. Tillsammans kommer vi överens om vilka dagar som är bäst att vara var. På loven önskar vi att du engagerar dig i "Läsa Äger" men också utför den administration som en bibliotekarie givetvis har. Vi önskar en aktiv bibliotekarie som kan bygga relation med alla eleverna på skolorna och vill göra roliga projekt som skapar läsglädje.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig skolan som skapade Nora Khalil (hon gick på Grindtorpsskolan)! Vi erbjuder dig två fullt utrustade bibliotek (varav en är i mitten av skolan och även fungerar som café och mötesplats).
Vi erbjuder dig en heltidstjänst och möjlighet att arbeta lite mer flexibelt när eleverna inte är i skolan (de går i skolan 178 dagar om året).
Vi erbjuder dig också en kommun som är mycket engagerade i läsning och lägger stor vikt vid språkutveckling.
Vi erbjuder dig Albys härliga mångkulturella miljö där vi gärna blandar in böcker på många språk i våra hyllor så att eleverna kan använda biblioteket även för sin modersmålsundervisning.
Kvalifikationer
Du ska vara utbildad bibliotekarie.
Du ska vara social och vilja umgås med våra elever mycket.
Meriterande:
Barnbibliotekarie är meriterande
Tidigare arbete som bibliotekarie
Arbete med barn och ungdomar, kanske föreningsliv?
Vi söker dig som är kreativ och vill hitta på projekt med våra elever. Vi söker också dig som vill samarbeta med lärarna så att biblioteket blir en naturlig del av undervisningen. Det är inte alltid en rak väg i skolan så du behöver vara lösningsorienterad för att kunna balansera alla viljor. Det är många som vill vara i vårt bibliotek så relationsskapande med så väl elever, personal men också föreningsliv är en viktig del av arbetet.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
