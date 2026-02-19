Skolbibliotekssamordnare till Alingsås kommun
2026-02-19
Välkommen till Alingsås kommun! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Hos oss på barn- och ungdomsförvaltningen gör vi skillnad varje dag genom att erbjuda utbildning och samhällsservice av hög kvalitet. Nu söker vi en erfaren, engagerad och relationsskapande skolbiblioteksamordnare som vill bidra till vårt arbete med att skapa en likvärdig utbildning där alla barn och elever får möjlighet att lyckas.
Vi är stolta över vårt arbete och över varandra. På barn- och ungdomsförvaltningen administrativa avdelning möts du av ett engagerat team på fjorton personer. Avdelningen leds av förvaltningens administrativa chef och arbetar med administration och att ge stöd till barn och ungdomsförvaltningens verksamheter, personal och medborgare. Hos oss är teamkänsla och arbetsglädje i fokus. Vi levererar kvalitet, hjälps åt att lösa våra uppgifter och ser till att arbetsdagarna präglas av såväl utveckling som gemenskap.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Publiceringsdatum2026-02-19
Skolbibliotekssamordnaren är centralt placerad på barn- och ungdomsförvaltningens administrativa avdelning. I barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde ingår förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.
Våra skolbibliotek är under utveckling och du får en central roll i att vara med och utveckla framtidens skolor i Alingsås kommun. Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i våra förskolor och skolor, genom nytänkande, kunskap om aktuell forskning och utifrån beprövad erfarenhet.
I uppdraget ingår att:
* Tillsammans med skolornas rektorer och skolbiblioteksansvariga samordna arbetet med utvecklingen av skolbiblioteken i Alingsås kommuns grundskolor och anpassade grundskolor
* Vid behov samordna inköp och ge stöd till skolbiblioteken vid medieinköp
* Vid behov stödja skolbiblioteken i planering av aktiviteter och arbetssätt
* Ansvara för införandet av ett gemensamt bibliotekssystem
* Vara kontaktperson gentemot kommunens folkbibliotek och Alströmergymnasiets skolbibliotek
* Vara kontaktperson för skolbiblioteken gentemot andra funktioner i kommunen, förvaltningen och externt
* Samla in och rapportera skolbiblioteksstatistik till KB
* Samverka med ansvariga för övrigt kulturutbud i skolorna
* Bistå i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete avseende skolbiblioteken
* Bereda ärenden om skolbiblioteken till barn- och ungdomsnämnden
* Utföra andra arbetsuppgifter kopplade till skolbiblioteken efter beslut av ansvarig chef
Anställningen är i första hand en projektanställning under två år.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap med ett engagerat intresse för barn, ungdomar och deras litteratur. Du har erfarenhet av arbete med skolbibliotek, god kännedom om bibliotekssystem, arbete med medie- och informationskunnighet för barn och unga och av att bedriva ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund utifrån gällande lagstiftning på området.
För att lyckas i rollen är du självgående, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt och driver självständigt olika processer framåt. Du har god förmåga att samarbeta med olika kollegor som i olika roller arbetar med frågor som har betydelse för utvecklingen av våra skolbibliotek. Du kommunicerar öppet och transparent med andra intressenter, lyssnar in olika perspektiv och har förmågan att förklara och skapa förståelse för komplexa processer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Administrativ chef
Kristina Jakobsson kristina.jakobsson@alingsas.se 0322-61 63 48
