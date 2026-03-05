Skolbibliotekarier till grundskolan, Strängnäs kommun
2026-03-05
"Det finns en hel värld att upptäcka."
Orden från Nils Holgerssons underbara resa beskriver träffsäkert vad en skolbibliotekarie bidrar med varje dag - inte enbart i ett enskilt rum, utan i hela skolans lärmiljö. Du är den som hjälper eleverna att lyfta blicken, utforska nya perspektiv och resa längre än de trodde var möjligt, sida för sida, uppgift för uppgift.
Som skolbibliotekarie är du en nyckelperson i skolans kunskapsnav: du stärker undervisningen i skolan och på fritidshemmen, bygger informationskompetens och skapar läsengagemang som gör skillnad på riktigt. Du guidar elever genom språkliga upptäckter, kritiska källor och digitala landskap - på marken, på nätet och kanske... ja, ibland ända upp i fantasin på en gåsrygg.
Känner du igen dig i den rollen? Då har vi ett uppdrag där din expertis får hela skolan att växa.
Strängnäs kommun står mitt i en offensiv satsning på att stärka elevernas språk-, läs- och skrivutveckling och lyfta skolbibliotekens roll i lärandet. Under de senaste åren har kommunen genomfört riktade utvecklingsinsatser för att förnya skolbibliotekens miljöer, modernisera bokbestånd och ge skolor stöd i hur litteratur kan användas i undervisningen på ett mer aktivt och inspirerande sätt. Denna satsning har redan gett resultat, med växande läsengagemang och tydligt mer levande skolbibliotek på våra grundskolor.
För att ta nästa steg i detta långsiktiga arbete anställer vi nu fler skolbibliotekarier. Med fler utbildade bibliotekarier på plats vill vi ge alla elever tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat, pedagogiskt förankrat och fullt integrerat i skolans kunskapsuppdrag - ett skolbibliotek som blir en naturlig och viktig del av elevernas lärande under både skol- och fritidstid varje dag.
Vi söker dig som är intresserad av någon av följande tjänster:
* En heltidstjänst, delad mellan Paulinska skolan (60%) och Vasa skolan (40%).
* En halvtidstjänst till Karinslundsskolan på 50 %.
* En heltidstjänst, delad mellan Stallarholmsskolan (50%) och Anpassad grundskola (50%).
* En heltidstjänst, delad mellan Åkerskolan (50%) och Finningeskolan (50%).
* En heltidstjänst, Mariefreds skola (100%).
Arbetsuppgifter
Som skolbibliotekarie har du en central pedagogisk roll i skolornas verksamhet. Du arbetar nära skolledning, lärare och fritidspersonal för att utveckla skolbiblioteket som en aktiv del av undervisningen och för att säkerställa att biblioteksverksamheten bidrar till utveckling av skolans prioriterade utvecklingsområden. Uppdraget innebär att:
* Främja läsintresse och språkutveckling i alla årskurser
* Planera och genomföra läsfrämjande aktiviteter såsom bokpresentationer
* Handleda elever och lärare i informationssökning, källkritik och källtillit och samverka med personalen för att utveckla även andra delar i elevernas media- och informationskunnighet.
* Ansvara för medieinköp, gallring och utveckling av bibliotekets bestånd
* Skapa en inspirerande och inkluderande biblioteksmiljö
* Skapa utbyten mellan skolorna genom gemensamma aktiviteter som främjar läsutveckling och samlärande, exempelvis läsprojekt, bokcirklar, fadderläsning och temadagar.
Som skolbibliotekarie hos oss får du också ta del av ett etablerat nätverk där bibliotekarier från våra olika skolor möts för att lära av varandra och utveckla likvärdighet för eleverna. Nätverket ger stöd, inspiration och möjligheter att tillsammans driva skolbiblioteksverksamheten framåt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för elevers lärande, ett nära samarbete med engagerade pedagoger och goda möjligheter att utveckla skolbibliotekens pedagogiska roll och stärka samarbetet mellan skolorna.
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del i våra skolors arbete för ökad läsglädje, stärkt måluppfyllelse och ökat samlärande!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
* aktuell erfarenhet av arbete i skolbibliotek och/eller med barn och unga.
* god digital kompetens och van att använda IT-verktyg som stöd i arbetet.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* B-körkort är ett krav för de tjänster som är delade mellan två skolor.
Som skolbibliotekarie har du en stark förmåga att samarbeta nära både elever och pedagoger, och du använder din pedagogiska insikt för att göra biblioteket till en central del av skolans lärande. Med ett varmt bemötande och ett professionellt förhållningssätt skapar du en miljö där alla känner sig sedda och välkomna. Du kommunicerar tydligt och tryggt och kan guida våra elever genom olika typer av medier och informationskällor, samtidigt som du gör innehållet tillgängligt, inspirerande och anpassat efter deras behov.
Du arbetar självständigt och strukturerat, med förmågan att både planera och organisera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Samtidigt är du initiativtagande och flexibel du ser vad som behöver göras, tar egna steg för att utveckla verksamheten och anpassar dig snabbt till förändringar i skolans vardag.
