Skolbibliotekarier till Eksjö kommuns grundskolor

Publiceringsdatum2025-09-28Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta för att skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs som stödjer eleverna i att nå sina mål. I Eksjö kommun kommer du att arbeta tillsammans med två kollegor som i samarbete med lärare och rektorer på våra åtta grundskolor planerar en skolbiblioteksverksamhet med utgångspunkt i styrdokumenten: skollag, läroplan, vår skolbiblioteksplan och de behov som finns på skolorna.
Du kommer att ha grundskolechefen som din närmsta chef och tillsammans med dina kollegor och grundskolans ledningsgrupp kommer ni att utforma hur uppdraget på bästa sätt ska organiseras. Vårt mål är att utveckla skolbiblioteken på våra grundskolor för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling samt deras kompetens kring informationssökning. Beroende på hur uppdragen utformas kan ni periodvis komma att arbeta i projektform på de olika skolorna.
Du blir en av våra tre skolbibliotekarier som gör skillnad för eleverna i Eksjö kommuns grundskolor- välkommen till oss!Kvalifikationer
Du har en högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller en högskoleexamen som vi bedömer likvärdig för arbetsuppgiften.
Du har god kunskap om aktuell och relevant litteratur för åldrarna F-9 samt förståelse för hur litteratur kan användas pedagogiskt i skolans kontext, men du verkar även läsfrämjande och stimulerar elevernas läslust. Du har erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek eller i pedagogisk miljö i nära samverkan med pedagoger och elever. Vidare har du erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter som syftar till att stimulera läslust och utveckla läsförmåga. Du har förmåga att undervisa i källkritik och informationssökning, anpassat till elever i olika åldrar. Du har erfarenhet och vana av att arbeta med olika bibliotekssystem.
I ditt arbete är du strukturerad och har förmåga och intresse av att planera långsiktigt i syfte att utveckla skolbiblioteksverksamheten. Du har även förmåga att skapa goda relationer med såväl elever som kollegor.
