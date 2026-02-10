Skolbibliotekarie till Väsby nya gymnasium i Upplands Väsby kommun
2026-02-10
Väsby nya gymnasium söker en skolbibliotekarie på halvtid.
Skolbiblioteket är en del av skolans pedagogiska verksamhet och ska bidra till elevernas lärande, läsning samt medie- och informationskunnighet (MIK), i enlighet med skollag, läroplan (Gy25) och kommunens biblioteksplan.
Skolan är samlokaliserad med såväl folkbiblioteket som kulturskolan i samma byggnad, vilket ger goda förutsättningar för samverkan kring vissa gemensamma insatser. Skolbibliotekets uppdrag och ansvar utgår dock från skolans styrdokument och leds av rektor.
Vi erbjuder dig
Detta är en möjlighet som inte erbjuds allt för ofta - att få vara spindeln i nätet i samarbetet mellan den kommunala gymnasieskolan och det kommunala biblioteket. Tjänsten är också ny, så den framtida skolbibliotekarien på VNG kommer att ha stora möjligheter att påverka tjänstens utformning och innehåll.Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Väsby Nya Gymnasium är en kommunal gymnasieskola med cirka 550 elever och 55 personal. Skolan erbjuder fem olika program; samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och hotell och turism. Dessutom erbjuder vi flera introduktionsprogram. Skolans lokaler är öppna och ljusa och befinner sig i ett multihus där gymnasiet samverkar med både kulturskolan, folkbiblioteket och andra enheter. Här kommer du att tillsammans med erfarna och legitimerade lärare arbeta med att skapa en god inlärningsmiljö för skolans elever. Du kommer också samverka med i första hand folkbiblioteket och vara en länk mellan dessa verksamheter.Om tjänsten
Som skolbibliotekarie på Väsby nya gymnasium arbetar du pedagogiskt och i nära samverkan med undervisande lärare. Uppdraget omfattar bland annat att:
• bidra till undervisning inom informationssökning, källkritik och akademiskt arbetssätt.
• stödja elever i arbetet med gymnasiearbetet
• arbeta läsfrämjande med fokus på både skönlitteratur och sakprosa
• utveckla skolbibliotekets mediebestånd i relation till undervisningens behov
• samverka med lärare och skolledning kring skolbibliotekets roll i skolans systematiska kvalitetsarbete
I tjänsten ingår även ansvar för skolbibliotekets medier och bibliotekssystem.
Samverkan med folkbiblioteket sker i enlighet med gällande överenskommelse, exempelvis kring biblioteksintroduktioner och vissa kompetensinsatser.
Tjänsten ingår i ett pågående utvecklingsarbete kring skolbiblioteksverksamheter på huvudmannanivå. Som skolbibliotekarie erbjuds du stöd i uppdragets utformning och utveckling, i dialog med skolledning och central funktion för skolbiblioteksutveckling.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning. Erfarenhet av arbete som skolbibliotekarie, särskilt på gymnasiet, är meriterande.
Som person är du strukturerad, pedagogisk och samarbetsorienterad, och trivs med att arbeta i nära dialog med både elever och kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Upplands Väsby
Johan Segerfeldt 0859097279
