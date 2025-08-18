Skolbibliotekarie till vår lilla tvåspråkiga grundskola
Sverigefinska skolan i Botkyrka AB / Bibliotekariejobb / Botkyrka Visa alla bibliotekariejobb i Botkyrka
2025-08-18
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sverigefinska skolan i Botkyrka AB i Botkyrka
Vi söker en utbildad skolbibliotekarie till vår lilla grundskola, Fk-9. Tjänsten är på 10% och gäller till juni 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.
OM OSS
Vi:
• är en liten fristående förskola, grundskola och fritids med ca 45 barn i förskolan och ca 110 elever i grundskolan årskurs Fk-9.
• är tvåspråkiga. Vår verksamhet präglas av de båda språken svenska och finska.
• är centralt placerade i Tumba, nära pendeltåg och bussar.
ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär att utveckla vårt lilla skolbibliotek samt samverka med våra pedagoger.
• vilket bl.a. innebär att:
• ta ett litet extra ansvar för vårt litteraturutbud.
• tillsammans med våra lärare planera och genomföra undervisningsaktiviteter med biblioteket och läsning som utgångspunkt.
• vara tillgänglig för tips och råd.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en skolbibliotekarieutbildning och kan både svenska och finska.
Du:
-har god förmåga att bygga positiva relationer med elever och kollegor.
• har god samarbetsförmåga.
• är engagerad, lösningsfokuserad och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar.
• har en förmåga och vilja att påverka och utveckla skolans biblioteksverksamhet.
• gillar att arbeta både enskilt och i team.
• är insatt i bibliotekets roll för elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• självgående
• ansvarstagande
• social och utåtriktad
• flexibel
• målinriktad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: christina.husdahl@sverigefinskaskolan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SKOLBIBLIOTEKARIE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sverigefinska Skolan i Botkyrka AB
(org.nr 556572-1247)
Utbildningsvägen 4 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Sverigefinska skolan i Botkyrka AB Kontakt
rektor
Susanna Viinikka susanna.viinikka@sverigefinskaskolan.com 073-703 05 64 Jobbnummer
9463757