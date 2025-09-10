Skolbibliotekarie till Uddevalla Grundskola
2025-09-10
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Uddevalla grundskola och anpassad grundskola söker en erfaren skolbibliotekarie
Uddevalla grundskola och anpassad grundskola utvecklar nu skolbiblioteken så att alla elever ska ha till gång till ett skolbibliotek och en bibliotekarie med examen från en högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Du har nu möjlighet att vara med och bygga upp organisationen och utforma uppdraget på ett nytänkande och framåtblickande sätt. Du får dagligen möta och inspirera våra elever från förskoleklass till årskurs 9 på grundskola och anpassad grundskola och kommer att ha ett nära samarbete med rektor och pedagogisk personal på skolorna. Välkommen att bli en av sju skolbibliotekarier hos oss!
Skolbibliotekariens uppdrag
Skolbibliotekariens uppdrag är pedagogiskt. Du arbetar med läsfrämjande insatser och medie- och informationskunnighet i nära samarbete med lärarna, och med koppling till undervisningen. Tillsammans med skolans pedagogiska personal ansvarar du för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga, läs- och skrivutveckling och digitala kompetens. Du kommer att ha din huvudsakliga placering på en skola men arbeta på några skolor och förväntas resa mellan dem. Skolbibliotekarierna är organiserade under en rektor som deltar i utvecklingen av den nya organisationen för skolbibliotek. Tillsammans med huvudmannen skapar vi tydlighet i uppdraget, och ett nätverk och fortbildning för bibliotekarierna är självklart. Uddevalla grundskola och anpassad grundskola har under några år gjort en stor satsning på alla skolor för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi ska fortsätta den positiva läsutvecklingen för alla elever i kommunen. För den här tjänsten söker vi en erfaren bibliotekarie som har vana av IT-system med inriktning på bibliotek.
Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att:
- ansvara för att ha ett öppet bibliotek på två till tre olika skolor och finnas till hands för elever.
- ansvara centralt för skolbibliotekssystemet Welib, dess utveckling och användning.
- delta i upphandling och utvecklingsfrågor när det gäller bibliotekssystem i skolan.
- utveckla skolbiblioteket, ge läsinspiration och undervisa om informationssökning med utgångspunkt i gällande lagar och styrdokument samt aktuell forskning kopplat till skolans systematiska kvalitetsarbete.
- samverka och fungera som stöd till lärare, rektorer, elevhälsa och övrig pedagogisk personal för att främja elevers tillgång till skolbibliotek, och användning av skolbibliotek i undervisningen.
- samverka och fungera som stöd till lärare för att stimulera elevers läsintresse genom exempelvis bokpresentationer, boksamtal, förslag till stöd vid lässvårigheter och arrangera författarbesök.
- samverka och fungera som stöd till lärare för att stärka elevernas digitala kompetens
- köpa in böcker och mediebestånd till enheternas skolbibliotek utifrån beslutade ekonomiska förutsättningar samt katalogisering och registrering av böcker
- följa aktuell bokutgivning och utveckling av skolbibliotek på regional och nationell nivå
Vem söker vi?
Du är bibliotekarie med lång erfarenhet av arbete med bibliotek/skolbibliotek och är väl förtrogen med bibliotekens digitala system. Du är initiativrik och arbetar självständigt med skolbibliotekets utveckling och arbetsuppgifterna på två till tre skolor. Du trivs och motiveras av att vara bland elever och personal. Du inspirerar och är utåtriktad i ditt arbete och i relationen till dina kollegor. Du är samarbetsvillig, har hög social kompetens och anpassar dina uppgifter för verksamhetens bästa. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, anpassat till respektive skolområde.
Kvalifikationer
Examen från en högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller en för uppdraget relevant akademisk examen.
Stor vana att handha IT-system kopplade till skolbibliotek
Erfarenhet som skolbibliotekarie eller barn- och ungdomsbibliotekarie.
Till tjänsten krävs B-körkort och egen bil.
Meriterande:
Erfarenhet som skolbibliotekarie.
Erfarenhet av skolbiblioteks-systemet Welib
Erfarenhet av att hålla utbildningar och motiverande workshops.
Anställningen startar den 1 november 2025 eller enligt överenskommelse.
För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
