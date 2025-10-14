Skolbibliotekarie till Södertörns Gymnasium
2025-10-14
Vi söker en engagerad skolbibliotekarie/administratör till Södertörns Gymnasium
Vill du vara med och bygga upp något meningsfullt? Södertörns Gymnasium söker nu en skolbibliotekarie som vill spela en nyckelroll i vår växande verksamhet. Inför nästa läsår går vi in i en spännande ny fas - för första gången kommer vi ha tre årskurser på plats inom samtliga program, med omkring 230 elever totalt. Det är en viktig milstolpe i vår utveckling, och vi hoppas att du vill vara med och forma denna resa tillsammans med oss.

Om tjänsten
I denna kombinerade roll får du möjlighet att påverka och forma både skolbiblioteket. Du blir en central del av skolans puls och samarbetar nära skolledning, lärare, studie- och yrkesvägledare samt övrig personal. Samtidigt har du stort utrymme för eget ansvar och egna initiativ. Tjänsten är en deltidstjänst mellan 40-50%.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
I biblioteket:
Ansvara för bibliotekets dagliga drift: bemanning, utlåning, katalogisering och mediehantering.
Planera och genomföra läsfrämjande projekt och aktiviteter.
Stödja undervisningen, särskilt vid projekt- och temaarbeten.
Utveckla elevernas informationssökning, källkritik och läslust.
Vem är du?
Du är en serviceinriktad, initiativtagande och strukturerad person som trivs med att ha många kontaktytor. Du har förmåga att växla mellan självständigt arbete och samarbete, och du bidrar gärna med idéer som utvecklar verksamheten. Du har god språklig säkerhet i både svenska och engelska, och erfarenhet av arbete i skolmiljö är meriterande.
Varför Södertörns Gymnasium?
Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag. Vi är en skola med stort hjärta och höga ambitioner, där elevernas utveckling står i centrum. Du får en roll där ditt engagemang märks, uppskattas och gör skillnad i elevernas vardag.

Om företaget
Södertörns Gymnasium är en liten gymnasieskola med stora ambitioner. Vi erbjuder Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet - alla med hög kvalitet och starkt fokus på elevernas utveckling och framtid.
Skolan grundades 2009 i Tullinge och har sedan dess vuxit långsamt och stabilt, med fokus på närhet, kvalitet och engagemang. Idag finns vi i moderna lokaler där vi fortsätter att utveckla vår verksamhet för att möta framtidens behov.
Hos oss är gemenskapen central. Tack vare vår mindre skala känner elever och personal varandra väl, vilket skapar en trygg, personlig och engagerad studiemiljö. Vi tror på nära relationer, snabba beslutsvägar och på att varje elev ska ha möjlighet att påverka sin utbildning. Inför nästa läsår kommer vi för första gången ha elever i samtliga årskurser och program, med totalt cirka 230 elever - en milstolpe i skolans utveckling.
Södertörns Gymnasium drivs av Steg För Framtiden AB, ett företag med starkt engagemang för utbildning och ungas framtidsmöjligheter.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: rekrytering@sodertornsgymnasium.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BI-202510".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Steg För Framtiden AB
Römossevägen, 25 (visa karta
146 31 TULLINGE Arbetsplats
Södertörns Gymnasium

Jobbnummer
