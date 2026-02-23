Skolbibliotekarie till Sannarpsgymnasiet
2026-02-23
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna.
Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi höga krav vad gäller rätt personal på rätt plats.
På Sannarpsgymnasiet finns följande program; Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Introduktionsprogram. Sannarpsgymnasiet är också Halmstads största idrottsgymnasium med Nationella Idrottsutbildningar, NIU, i fotboll, handboll, simning, bordtennis, friidrott samt badminton. Idrott och hälsa samt rörelseglädje genomsyrar skolans verksamhet. Till Sannarpsgymnasiet hör även Kristinehedsgymnasiet med Fordons- och transportprogrammet. Våra utbildningar bidrar till att skapa grunden för en hållbar studiemiljö med studier och hälsa i centrum. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vi söker en skolbibliotekarie till Sannarpsgymnasiets bibliotek och som skolbibliotekarie har du som uppgift att driva och utveckla vårt bibliotek till en välintegrerad del av verksamheten. Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete och ska stödja lärande och bidra till elevernas måluppfyllelse.
Arbetet innebär, förutom att utföra traditionella bibliotekarieuppgifter, i huvudsak dialog och pedagogiska möten med elever. Biblioteket och skolans lärare har ett upparbetat samarbete i vilket bland annat ingår planering för klassbesök, inspirera till läsning, elevernas gymnasiearbeten, handledning och undervisning i informationssökning och källkritik (MIK).
Hos oss på biblioteket arbetar du nära tillsammans med en annan bibliotekarie i en vardag som präglas av samarbete och gemenskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Erfarenhet av arbete som bibliotekarie är meriterande. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbete som skolbibliotekarie eller av arbete med barn- och unga. God svenska i tal och skrift och god digital kompetens är krav för rollen.
Du behöver vara kommunikativ och ha lätt för att anpassa din kommunikation beroende på målgrupp, mottagare och reaktioner. Vidare är du bra på att samverka och skapa relation med såväl elever som vuxna. Du är van vid att arbeta både självständigt och i grupp och har en god förmåga att planera, genomföra och följa upp arbetet. Vi ser gärna att du är drivande, initiativtagande och kreativ i ditt arbete.
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Övrig information
