Skolbibliotekarie till Rönnowskolan och VIlla skolan
Kristianstads kommun / Bibliotekariejobb / Kristianstad Visa alla bibliotekariejobb i Kristianstad
2025-09-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Välkommen att söka en splitterny tjänst där du får möjlighet att vara med att utforma och utveckla våra skolbibliotek. Hos oss får du möjlighet att följa eleverna genom hela grundskoletiden, från förskoleklass till och med årskurs 9. Tjänsten fördelas med ungefär 60 procent på Rönnowskolan och 40 procent på Villaskolan.
Din roll hos oss
I samarbete med lärare integrera skolbiblioteket som ett viktigt redskap i undervisningen, arbeta tematiskt, lässtimulering i form av bokprat och läsprojekt, handledning och utbildning i informationssökning, mediabevakning, inköp av litteratur samt deltaga i skolans pedagogiska arbetssätt. I kommunen finns ett väl fungerande samarbete med övriga skolbibliotekarier, skolbibliotekscentral och folkbibliotek.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap och som har ett engagerat intresse för barn, ungdomar och deras litteratur. Att planera och leda boksamtal och källkritik för elever i åk F-9 ingår i rollen. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som skolbibliotekarie eller har annan erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i åldern 6-16 år.
Som bibliotekarie behöver du dessutom ha goda IT-kunskaper och det är en fördel om du har kunskaper om hemsidesproduktion. Du har intresse för pedagogiskt arbete och att samarbeta med pedagoger med detta utifrån din kompetens och även utveckla vår biblioteksplan i samråd med elever och annan personal. Du är en initiativrik och utvecklingsinriktad person som också är bra på att samarbeta. Genom din förmåga att vara flexibel och öppen för förändring kan du möta eleverna där de befinner sig.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Både Rönnowskolan och Villaskolan ligger i natursköna Åhus och det är lätt att ta sig hit med både buss och bil. Skolorna är välkomnande och du möts av en stödjande och kollegial gemenskap. Samarbete och trivsel står högt på agendan. Rektor på Rönnowskolan blir anställande chef.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2025-269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Kontakt
Rektor
Maria Olsson 044-13 47 43 Jobbnummer
9510182