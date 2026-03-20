Skolbibliotekarie till Lycksele grundskola
2026-03-20
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi en skolbibliotekarie till grundskolan i Lycksele.
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla skolbiblioteksverksamheten i Lycksele. I dag finns ett väl etablerat skolbibliotek på högstadiet, och nu bygger vi också upp biblioteksverksamhet på ytterligare två grundskolor i kommunen. Därför söker vi dig som tillsammans med nuvarande bibliotekarie på högstadiet vill vara med och starta upp, driva och utveckla verksamheten. Ni kommer att dela er tid mellan skolorna, med gemensam bas på högstadiets bibliotek.
I tjänsten ingår bland annat ansvar för utlåning och återlämning av skönlitteratur och läromedel. Du arbetar också läsfrämjande och med att stärka elevernas medie- och informationskunnighet i samverkan med lärare och skolledning. Vi vill att du aktivt bidrar till att göra biblioteket till en pedagogisk resurs och stimulerar eleverna till läsning i nära samarbete med skolans lärare och övrig personal.
Tillsammans ansvarar ni för inköp, gallring och att hålla god ordning och trivsel i bibliotekens lokaler. Ni bemannar bibliotekens utlånings- och informationsdiskar, håller i biblioteksintroduktioner för elever och samarbetar med skolans pedagogiska personal. I uppdraget ingår även att följa upp, utvärdera och utveckla skolbibliotekens verksamhet utifrån kommunens skolbiblioteks- och biblioteksplan. Arbetet sker delvis i samverkan med kommunens stadsbibliotek.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som har högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i skolbibliotek eller annan biblioteksverksamhet, gärna av arbete med barn och ungdomar. Då uppdraget sträcker sig över flera skolor krävs körkort B och körvana.
Du har god förmåga att arbeta läsfrämjande och att stärka elevers medie- och informationskunnighet. Du är trygg i att använda digitala verktyg och har god kunskap om informationssökning, källkritik och litteratur för barn och unga.
Vi söker dig som kan leda och organisera ditt arbete så att skolbiblioteket blir en trygg, inkluderande och tillgänglig lärmiljö för eleverna. Du arbetar självständigt, men ser det som självklart att samarbeta med lärare, skolledning och övrig personal. Du ser skolbiblioteket som en pedagogisk resurs och en naturlig del av skolans undervisning och elevers lärande.
Du har förmåga att möta och vägleda elever i olika åldrar, hålla biblioteksintroduktioner och skapa engagemang för läsning, lärande och nyfikenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utveckla biblioteksverksamhet och av att skapa god samverkan med pedagogisk personal.
Som person är du trygg och stabil och har en god självinsikt. Du motiveras av att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du bidrar till gott samarbete för att lyckas med ditt och skolans uppdrag. Vi är en värderingsstyrd organisation och därför är det viktigt att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidareanställning, provanställning kan bli aktuellt.
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss på grundskolan i Lycksele? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1317, senast 2026-04-12. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele.
