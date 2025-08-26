Skolbibliotekarie till Lindholmens gymnasiebibliotek
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Lindholmens gymnasiebibliotek är skolbibliotek för område Lindholmens gymnasieskolor och ligger mitt i skolområdet längs älven. Vi är gymnasiebibliotek för Bräckegymnasiet, Center för språkintroduktion, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet, AG Stora Holm, samt Göteborgs tekniska gymnasium.
Vi arbetar utifrån Göteborgs Stads biblioteksplan 2024-2028 med målet att skolbiblioteket ska ha en tydlig pedagogisk funktion vars främsta uppgift är att genom samverkan med lärare och övrig personal främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. Fokus för skolbibliotekets verksamhet är elevernas ökade måluppfyllelse, välbefinnande och identitetsskapande.
Då en av våra gymnasiebibliotekarier ska vara föräldraledig söker vi nu en vikarie. Du kommer främst att arbeta med elever och personal på Polhemsgymnasiet.
Du arbetar med att stärka elevernas läsengagemang genom läsfrämjande och språkutvecklande arbetssätt och aktiviteter, både på egen hand och i samarbete med skolans personal och kollegorna på biblioteket. Du tar fram former för och utvecklar arbetet för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet och digitala kompetens. Du planerar och genomför undervisning och handleder elever både i bibliotek och klassrum.
I arbetsuppgifterna ingår medieplanering och inköp, cirkulation och bokhantering, samt övriga för ett större bibliotek förekommande arbetsuppgifter. Daglig tjänstgöring i biblioteket enligt schema ingår i tjänsten. Som bibliotekarie inom Utbildningsförvaltningen ingår du i förvaltningens gymnasiebibliotekarienätverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Du har hög digital kompetens med relevans för arbetsuppgifterna och ett stort intresse för ungdomslitteratur. Du har även en stark ambition att omsätta forskning och fördjupade ämneskunskaper till välfungerande skolbibliotekspraktik.
För att passa i den här rollen behöver du ha ett stort engagemang för unga och deras lärande, intressen, medievanor och digitala världar. Vi söker dig som har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och skapa goda relationer med både elever och kollegor. Du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du är bekväm med att tala inför grupper i olika sammanhang. Du tar även initiativ och ansvar för att arbetet går framåt oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du bidrar med nya idéer och perspektiv och ser ofta mer än en möjlig lösning i olika situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
