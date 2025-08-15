Skolbibliotekarie till grundskolor och gymnasieskola i Sölvesborg
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Barn- och utbildningsförvaltningen har helhetsansvaret för förskola, skola och gymnasieskola. Totalt är vi cirka 600 medarbetare som tillsammans arbetar med utbildning och utveckling för åldersgruppen 1-19 år. Vårt arbetssätt präglas av höga och positiva förväntningar på att människor växer i mötet med andra människor.
Sölvesborgs kommun söker nu ytterligare en skolbibliotekarie som tillsammans med sin kollega ska verka som ett team för att tillsammans med rektorer och personal arbeta för att skolbiblioteket ska bidra till ökad måluppfyllelse för våra elever i grund- och gymnasieskola. Arbetsområde är mot kommunens samtliga grundskolor samt kommunens gymnasieskola, med placering på Furulundsgymnasiet.
I Sölvesborg har vi inlett ett utvecklingsarbete för att ge skolbiblioteket en mer självklar plats i vår verksamhet och detta arbete ska fortsätta framöver. Här arbetar du tillsammans med skolledning, lärare samt biblioteksassistenter/administratörer och har i rollen stor möjlighet till att påverka riktning och fokusområden.
Furulundsgymnasiet i Sölvesborg:
Furulundsgymnasiet är "Den lilla skolan med det stora hjärtat" och har cirka 600 elever som går på både yrkesförberedande program samt studieförberedande program, anpassad gymnasieskola samt introduktionsprogrammet. Furulundsgymnasiet kännetecknas av gemenskap och värme och ett nära samarbete mellan kollegor och professioner, hela tiden med elevens bästa i fokus.
Furulundsgymnasiets skolbibliotek är placerat i hjärtat av skolan och vår vision är att detta ska vara en levande och kreativ plats dit elever och personal söker sig.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som skolbibliotekarie har du ett viktigt pedagogiskt uppdrag vilket handlar om att stärka elevernas språkliga förmåga och kompetens inom informationssökning och värdering samt läsfrämjande insatser. Fokus ligger inte på att hålla ordning i biblioteket. Arbetet innebär många kontakter med elever och personal på skolorna och som skolbibliotekarie arbetar du med att bygga relationer med såväl elever som lärare och övrig personal.
I tjänsten ingår att arbeta pedagogiskt med medie-och informationskunnighet. Det innebär exempelvis undervisning i käll- och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet. Du ska även initiera, planera och genomföra olika läsfrämjande aktiviteter kopplade till läroplanen tillsammans med lärarna på skolan samt på egen hand.
I tjänsten som skolbibliotekarie söker vi dig som tycker om att vara spindeln i nätet och som tycker om att samarbeta med olika professioner med syfte att driva verksamheten framåt.
Skolbiblioteken ska erbjuda ett brett utbud av medier och verksamheter som bidrar till bildning, vidgar perspektiven och stärker elevernas lärande kopplat till styrdokumenten. Du ansvarar för inköp, gallring och annat underhåll av medier för att skapa ett relevant och lockande utbud i skolbiblioteken. I din roll stödjer du elever i behov av anpassad läsning genom att bland annat tillhandahålla talböcker och lättlästa medier.
Arbete inom Blekingemodellen, vår regionala kulturgaranti ingår i ett eller bägge av uppdragen: https://regionblekinge.se/kultur-och-bildning/kultur-for-barn-och-unga.htmlKvalifikationer
Vi söker dig med examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten. Du har tidigare erfarenhet av biblioteksarbete med ungdomar och har gedigna kunskaper i och intresse för litteratur för barn och ungdomar.
En god digital kompetens behövs för att hantera skolans olika IT-system samt för att bedriva undervisning inom källkritik och nätetik. Intresse/utbildning inom IKT och dess möjligheter är meriterande för tjänsten.
För att trivas i rollen som skolbibliotekarie hos oss behöver du vara både självgående och ta egna initiativ samt samarbetande och trivas i arbetsgrupper med andra. Du trivs bra i utvecklingsprocesser där du förväntas ta egna initiativ likväl som att samarbeta. Du har ett inkluderande förhållningssätt och är van vid att kommunicera, prioritera och samarbeta. I alla situationer förutsätter vi att du har ett trevligt och lösningsfokuserat förhållningssätt gentemot alla du möter. Vi tror också att du är kreativ, nyfiken och omvärldsorienterad. Din pedagogiska förmåga är god och du är bekväm med att arbeta pedagogiskt inom ramen för bibliotekets verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas ifall det föreligger ett prövobehov.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
