Skolbibliotekarie till Alice Lundsgymnasiet
2026-04-08
Alice Lundsgymnasiet i Borlänge är en skola med cirka 750 elever. Vid skolan finns de nationella programmen Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet. På Alice Lundsgymnasiet finns även det internationella programmet International Baccalaureate (IB). I samma lokaler finns även Introduktionsprogrammen som är en egen skolenhet med cirka 150 elever och program från den anpassade gymnasieskolan Ljungbergsgymnasiet med 30 elever. Totalt arbetar ca 130 personer vid dessa enheter och här går ca 930 elever. Som skolbibliotekarie arbetar du för alla tre enheterna.
Alice Lundsgymnasiet är en arbetsplats som kännetecknas av öppenhet, samarbete och engagemang. Vid skolan läggs stort fokus på elevens utveckling och lärande och här arbetar kompetent och erfaren personal i olika arbets- och ämneslag.
En flytt skedde inför höstterminen 2025 och utbildningen sker nu i det nyrenoverade Alice Lund utbildningscenter. Skolbiblioteket och Infoteket ligger i anslutning till den så kallade Rotundan och cafét som är skolans naturliga mötesplats. Här finns ett välutrustat bibliotek och möjlighet till studiero och återhämtning.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Publiceringsdatum2026-04-08
Vill du arbeta i en verksamhet där bildning och kunskap står i fokus? Är du vetgirig och tycker om att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling? Är du ordningsam och gillar språk och digitalisering? Då kan detta vara din drömtjänst!
Som skolbibliotekarie arbetar du utifrån följande byggstenar:
1. Litteratur, läsning, språkutveckling och stöd
Tillsammans med skolans lärare arbetar du för att stärka elevernas språkliga förmåga, detta med syfte att bidra till ett ökat lärande. Du strävar även för att öka intresset och förståelsen för språk och språkets roll och makt i samhället. Arbetet sker tillsammans med skolans lärare och elever. Här kan du även driva ett eget utvecklingsarbete och till exempel bjuda in externa inspiratörer. Du stöttar även eleverna när de arbetar med verktyg som Legimus.
2. Generellt biblioteksarbete
I det generella biblioteksarbetet ingår bokhantering, gallring, inköp, inspirationsarbete, katalogisering, och att skapa en inspirerande läs- och studiemiljö.
3. Information- och kommunikationsteknik (IKT)
Som skolbibliotekarie bistår du bland annat vid enklare teknikstöd, förevisar skolans system och stödverktyg, visar på sökfunktioner vid arbetet att inhämta information, hanterar bibliotekets in- och utlåning, beställer och hanterar digitala läromedel samt lånar ut tekniska verktyg och hjälpmedel. Du ingår också i ett team för att ge service till eleverna i deras IT-användande.
4. Källor och referenser
I din tjänst ingår att stödja elever och personal i frågor kring källhantering, källkritik, fake news och källhänvisning. Detta arbete är särskilt aktuellt vid elevers gymnasiearbeten vid de högskoleförberedande programmen.
5. Läromedelshantering och beställningar
Skolornas tryckta läromedel hanteras, förvaras och lånas ut via skolbiblioteket. I tjänsten ingår att samordna detta tillsammans med skolans ämneslärare. Även att göra beställningar ingår i tjänsten.
6. Föredrag och seminarier
Som skolbibliotekarie ansvarar du för en egen budget och kan, i samråd med andra personalgrupper, arrangera aktiviteter, föreläsningar, seminarier etc.
Med detta som utgångspunkt finns det naturligtvis möjlighet att utforma innehållet i tjänsten utifrån dina tankar och idéer. Du arbetar både enskilt och tillsammans med andra kollegor på skolan, för en skola i utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning och med ett särskilt intresse för språkutveckling. Är du utbildad bibliotekarie är det meriterande. Du är intresserad av digital utveckling och kan lätt lära dig olika system.
Du som söker kan uttrycka dig mycket väl, både i tal och i skrift, vad gäller det svenska språket. Då IB-programmet finns på skolan är det även ett krav att du som sökande kan tala och skriva på engelska.
Du har även en pedagogisk förmåga och kan inspirera elever i sin lärandeprocess. Som person är du strukturerad och håller god ordning. Att arbeta för att utveckla verksamheten och därmed bidra till samhällsutvecklingen, är självklart för dig.
Här arbetar vi tillsammans för att elevernas skolgång ska präglas av trygghet, trivsel och fina sociala kontakter. I detta arbete är alla vuxna på skolan viktiga. Som person är du är kommunikativ och bygger lätt goda relationer med både ungdomar och vuxna. Du samarbetar gärna med andra och ser skolans utbildningsuppdrag som något vi gör tillsammans. När utmaningar uppstår bidrar du till att hitta lösningar. Du har ett positivt uttryck och bidrar till arbetsglädje på arbetsplatsen.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317801".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE
Borlänge kommun, Alice Lundsgymnasiet
Vision
Cecilia Tomtlund 0243-740 97
