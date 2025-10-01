Skolbibliotekarie sökes till Fridasroskolan i Eslöv Kommun
Eslövs kommun, Fridasroskolan / Bibliotekariejobb / Eslöv Visa alla bibliotekariejobb i Eslöv
Skolbibliotekarie till Eslövs kommun
Vi vill ha dig som brinner för elevers utveckling och vill utveckla skolbiblioteket som en resurs för läsning, språk och digital kompetens
Om tjänsten och arbetsplatsen
Fridasroskolan åk 1-6 är en skola med ca 300 elever. Skolan avvecklas successivt fram till 2029, därefter ingår tjänsten i Norrevångsskolan F-6, där du får en skolbibliotekariekollega att samarbeta med.
Bredablicksskolan är en anpassade grundskola med 70 elever. Här finns ett väl utbyggt bestånd men ingen lokal, vilket kräver kreativa lösningar. Under första året förläggs tjänsten 80 % på Fridasroskolan och 20% på Bredablickskolan.
Ditt uppdrag
Som skolbibliotekarie i Eslövs kommun blir du en central resurs för elever och lärare. Du får möjlighet att utveckla verksamheten och bidra till skolornas pedagogiska arbete genom att:
• Ha nära samarbete med kollegor, skolledning och elevhälsa
• Vidareutveckla skolbiblioteksverksamheten på Bredablickskolan
• Bygga upp och planera ett mediebestånd som motsvarar elevernas behov och intressen
• Stärka skolornas läskultur genom läsfrämjande insatser
• Vara en del av undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens
• Delta i nätverket för skolbibliotekarier och samarbeta med kommunens övriga skolbibliotekarier
• Skapa kreativa språkmiljöer och bidra med spetskompetens
• Planera och ansvara för medieinköp
Din erfarenhet
Vi söker dig som har rätt kompetens och erfarenhet för att skapa en inspirerande skolbiblioteksverksamhet:
• Akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
• Erfarenhet av arbete i skolbibliotek
Är det här du?
Gör skillnad i våra elevers vardag och bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö genom att vara:
• Strukturerad och metodisk i ditt arbete
• Stöttande, samarbetsorienterad och relationsskapande
Vi erbjuder
• En central roll i skolans pedagogiska arbete
• Möjlighet att forma och utveckla skolbiblioteksverksamheten
• Samarbete med engagerade kollegor och tillgång till kommunens nätverk för skolbibliotekarier
• En stimulerande arbetsmiljö där du kan bidra med din spetskompetens
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Ta del av och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; Kommunen som arbetsgivare - Eslövs kommun (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv via polisen.se Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
