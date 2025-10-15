Skolbibliotekarie på Stocksundsskolan & Långängsskolan, Danderyds kommun
2025-10-15
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Stocksundsskolan och Långängsskolan tillhör samma resultatenhet och arbetar utifrån samma målsättning, där vi sätter kunskap i fokus och arbetar systematiskt med uppföljning och utvärdering.
Vår vision: "Tillsammans skapar vi en skola, där elever och vuxna uppmuntras till att VÅGA VILJA VÄXA ".Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Vi främjar elevers lärande där vi ser biblioteket som en viktig del. I rollen som bibliotekarie på Stocksundsskolan och Långängsskolan är din främsta uppgift att stötta och guida eleverna som kommer dit. Tillsammans med övrig personal planerar och strukturerar du arbetet på skolans bibliotek med stöd av skolans ledning och med övriga arbetslag. Ni arbetar aktivt för att biblioteket ska bli en självklar del av skolans vardag. Skolan har mycket höga ambitioner där alla professioner värderas högt.
Utöver arbetsuppgifterna ovan arbetar du dagligen med utlåning och inköp av böcker samt hantering av skolans läromedel.
Tjänsten är ett föräldravikariat på ett år men kan bli förlängt och gäller från 7 januari 2026 och året ut.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
* har erfarenhet av arbete på bibliotek
* har erfarenhet av arbete med såväl fysiska som digitala medier när det gäller inköp, gallring mm
* visar på god förmåga i det svenska språket, i tal och skrift
I rollen som bibliotekarie söker vi dig som är tillmötesgående och har lätt för att samarbeta med dina kollegor med ett prestigelöst fokus på verksamhetens gemensamma mål. Vi söker dig som är kommunikativ, lyhörd samt professionell vid kontakt med bibliotekets besökare. Du är hänsynstagande och anpassar dig efter elevens behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av sådant kan göras på www.polisen.se
Intervjuer sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Stocksunds RE
Rektor
Marie Altenberg
9558494