Skolbibliotekarie med regionalt utvecklingsuppdrag till Praktiska Gymnasiet
Academedia Support AB / Bibliotekariejobb / Helsingborg Visa alla bibliotekariejobb i Helsingborg
2026-07-02
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Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Det här blir du en del av
Vill du vara med och utveckla framtidens skolbibliotek i en gymnasieskola där lärande, yrkesstolthet och elevnära relationer står i centrum?
På Praktiska Gymnasiet tror vi på kraften i att kombinera teori med praktik. Våra elever lär sig genom att göra, utvecklar yrkeskompetens och förbereder sig för arbetslivet redan under sin gymnasietid. Nu söker vi en engagerad skolbibliotekarie som vill vara med och stärka elevernas läsning, informationskompetens och lärande – både lokalt och regionalt.
Praktiska Gymnasiet Helsingborg är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Hos oss blir du en del av en organisation med höga ambitioner, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Du får möjlighet att arbeta nära elever, lärare och skolledning samtidigt som du bidrar till utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten på flera av våra skolor.
Det här är en unik tjänst för dig som vill kombinera det operativa arbetet som skolbibliotekarie med ett strategiskt utvecklingsuppdrag.
Det här erbjuder vi dig
Tjänsten är fördelad mellan två spännande uppdrag.
60 procent av tjänsten är placerad på Praktiska Gymnasiet Helsingborg där du ansvarar för skolbibliotekets dagliga verksamhet. Du arbetar nära elever och pedagoger för att skapa ett bibliotek som är en naturlig del av undervisningen och skolans lärmiljö. Du främjar läslust, stärker elevernas informations- och källkritiska kompetens samt bidrar till att utveckla undervisningen tillsammans med skolans lärare. Du har även ansvar för informationsflöde och koordinator för Erasmus på skolan.
40 procent av tjänsten består av ett regionalt utvecklingsuppdrag där du stöttar ytterligare nio Praktiska Gymnasiet-skolor i deras arbete med att utveckla skolbiblioteksverksamheten utifrån de nya nationella kraven och förväntningarna på skolbibliotek. Du fungerar som ett stöd till skolledare och pedagoger genom att identifiera goda arbetssätt, skapa strukturer för samverkan mellan bibliotek och undervisning samt bidra till att skolbiblioteket blir en aktiv och integrerad del av skolans verksamhet.
I rollen får du stor möjlighet att påverka och forma arbetssätt, bygga nätverk mellan skolor och bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete som gör skillnad för elevernas lärande.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom bibliotek, gärna skolbibliotek, och ett stort intresse för utbildning, läsfrämjande arbete och elevers kunskapsutveckling.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete, leda processer eller arbeta i samverkan med pedagogisk verksamhet. Du har god förståelse för skolans uppdrag och ser möjligheterna i att använda skolbiblioteket som en pedagogisk resurs.
Som person är du initiativrik, strukturerad och självgående. Du trivs med att skapa relationer och har lätt för att samarbeta med olika professioner. Du är kommunikativ, inspirerande och har förmågan att omsätta styrdokument och visioner till konkreta arbetssätt i vardagen.
Vi söker dig som ser möjligheter där andra ser utmaningar och som vill vara med och utveckla en verksamhet som har stor betydelse för elevernas framtid.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb där du enkelt kan ta del av hela din kompensation, inklusive lön och förmåner. Bland våra förmåner finns även personalkortet som ger rabatter hos flera välkända varumärken.
Tillträdesdag: 20260810
Placeringsort: Praktiska Gymnasiet Helsingborg med visst resande till övriga Praktiska-skolor i regionen
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid 100 %
Sista dag att ansöka är 20260724
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Helen Skoglund, rektor via mail helen.skoglund@praktiska.se
eller mobil; 0739-205090
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in din ansökan innehållande CV och personligt brev där du berättar varför du söker tjänsten och vad du kan bidra med i rollen.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Praktiska Gymnasiet är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Läs gärna mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Helen Skoglund helen.skoglund@praktiska.se 0739205090 Jobbnummer
9989860