Skolambassadör till Nordic International School Trollhättan
Watma Education AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
Är du en naturlig relationsbyggare som brinner för att skapa en positiv skolkultur? Vill du vara bryggan mellan skolan, hemmet och samhället? Som skolambassadör hos oss i Trollhättan får du en unik kombinationstjänst där du både ansvarar för att stärka skolans "spirit" i vardagen och för att välkomna nya familjer. Du kommer att arbeta på plats på skolan i Trollhättan.
Ditt uppdrag
Som Skolambassadör är du ansiktet utåt för årskurs 4-9, men också en närvarande kraft i skolans korridorer. Ditt uppdrag är att bygga stolthet och gemenskap på skolan genom att vara närvarande där eleverna är och driva aktiviteter som stärker vår skolkultur. Samtidigt ansvarar du för hela antagningsprocessen och säkerställer att varje familj får ett varmt och tryggt mottagande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kultur & Aktiviteter: Du är en synlig och trygg vuxen i skolans korridorer. Du arbetar aktivt med "school spirit" och skapar en miljö där eleverna känner sig sedda och stolta över sin skola. Du även planerar och genomför aktiviteter utanför klassrummet som sätter guldkant på skoldagen.
Relationsdrivet antagningsarbete: Du ansvarar för hela kedjan från intresseanmälan till skolstart. Du hanterar elevkön och administrerar intag, men med fokus på att bygga förtroende och trygghet för de sökande familjerna.
Evenemang & Kommunikation: Du planerar och leder Öppet hus, informationsmöten och visningar av skolan. Du bidrar till skolans synlighet genom att dela glimtar av vår vardag och kultur i våra digitala kanaler. Du arbetar även uppsökande mot familjer som står i kö för att proaktivt fylla platserna.
Samarbete: Du arbetar nära rektor och det pedagogiska teamet för att säkerställa att varje ny elev får en mjuk och välkomnande start.
För att ansöka vill vi att du har
Erfarenhet av service, administration eller försäljning, gärna från en skolmiljö eller annan verksamhet med mycket kundkontakt.
Någon form av eftergymnasial utbildning inom kommunikation, beteendevetenskap, pedagogik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
God förmåga att strukturera ditt eget arbete och hantera administrativa system (meriterande om du har erfarenhet av SchoolSoft).
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska. Ett tredje språk är meriterande.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
En kulturskapare: Du har en naturlig förmåga att sprida positiv energi och får folk att känna sig inkluderade.
En trygghetsbyggare: Du är lugn, empatisk och har lätt för att skapa kontakt med både barn och vuxna.
Relationsorienterad: Du förstår att antagning handlar om förtroende snarare än försäljning och du älskar att bygga långsiktiga kontakter. Du förstår även vikten av ett professionellt bemötande i alla lägen.
Närvarande och flexibel: Du trivs med att vara där det händer, oavsett om det är vid ett administrativt skrivbord eller mitt i en aktivitet i korridoren.
Villkor
Anställningsform: Visstidsanställning fram till 31 december 2026 (med möjlighet till förlängning). Semestertjänst, provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: Del- till heltid (50-100 %) beroende på erfarenhet och kvalifikationer.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 12 april 2026. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
