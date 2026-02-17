Skoladministratör till Arena Utbildning i Stockholm eller Strängnäs
2026-02-17
Vill du vara en del av ett dynamiskt team och bidra till framtidens vuxenutbildning? Arena Utbildning söker nu en engagerad skoladministratör för våra distansutbildningar!
Om oss Arena Utbildning är ett etablerat utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning i samarbete med över 70 kommuner, Arbetsförmedlingen, Yrkeshögskolor och privata arbetsgivare. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat vård och omsorg, barn och fritid, lager och logistik samt svenska för invandrare och gymnasiala kurser. Vi arbetar både med klassrumsundervisning, flexibla upplägg och distansutbildningar, och finns på flera orter runt om i Sverige.
Om rollen Som skoladministratör hos oss blir du en central del av vår elev- och kundsupport. Du ansvarar för att säkerställa en smidig administration och vara en trygg länk mellan elever, lärare och kunder. Du kommer att arbeta nära rektor och administrativ chef och hantera uppgifter som:
Elevregistrering och betygshantering
Närvarorapportering och CSN-relaterade frågor
Stöd i användningen av olika administrativa system såsom Alvis, Freja och Skola 24
Kontakter med elever och externa samarbetspartners
Säkerställa att våra administrativa rutiner följs och utvecklas
Vem är du? Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har en god simultanförmåga, kan hantera perioder med högt tempo och är en problemlösare som gärna tar egna initiativ. Du är trygg i att arbeta både självständigt och i team samt har ett intresse för att arbeta i en mångkulturell miljö.Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Utbildning inom administration eller motsvarande erfarenhet från vuxenutbildning är meriterande
Goda kunskaper i Officepaketet
Erfarenhet av administrativa system inom skolväsendet är meriterande
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Social, kommunikativ och god förmåga att bemöta kunder på ett professionellt och trevligt sätt
Vi erbjuder Hos oss får du en utvecklande arbetsplats där du har möjlighet att påverka och bidra till en verksamhet i ständig förbättring. Du blir en viktig del av vårt team och har en central roll i att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.
Placering: Stockholm eller Strängnäs
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: Rekrytering@arenautbildning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör Göteborg".
Detta är ett heltidsjobb.
AU Utbildning AB (org.nr 556723-3431)
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
SOLNA
Arena Utbildning
9748467