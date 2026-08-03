Skoladministratör på Anpassad grundskola Fredriksborg 1-9
Borås kommun / Skolassistentjobb / Borås Visa alla skolassistentjobb i Borås
2026-08-03
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Om verksamheten
Från och med höstterminen 2024 flyttade vi in i den helt nybyggda skolan Fredriksborgskolan. Fredriksborgskolan kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen Gässlösa som håller på att byggas i södra Borås. Skolan kommer på sikt att ta emot runt 850 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns det en grundskola F-9, anpassad grundskola 1-9 samt kommungemensamma undervisningsgrupper och på så vis är vi en stor, integrerad skola som drar nytta av varandras olikheter och anpassar vår undervisning till elevernas olika behov. För oss är det viktigt att barnen och ungdomarna känner sig trygga och sedda. Fredriksborgskolan är en skola där lokalerna är utformade för att vara den lilla skolan i den stora. Skolan har tre rektorer, två biträdande rektorer och två skoladministratörer som nu skall bli tre. Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom PA/HR-området, offentlig förvaltning alternativt annan högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig kombinerat med relevant erfarenhet.
Du har erfarenhet av administrativt arbete inom skolan eller annan verksamhet där du arbetat med liknande arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, har god datorvana och visar goda administrativa egenskaper. I rollen är det viktigt att du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ samt beslut och prioritera bland arbetsuppgifter. Då du är en spindel i nätet är det viktigt att du är bra på att skapa goda relationer, har god samarbetsförmåga och skapar trygghet i de sammanhang du verkar. Vi söker dig som är serviceinriktad, har gott bemötande, är organisatorisk och har en god kommunikativ förmåga. Det är meriterande om du har erfarenhet av digitala system inom skola såsom IST admin, Heroma, Agresso, Skola 24, Timecare Pool, Unikum.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Vi söker nu en högskoleutbildad och serviceinriktad skoladministratör. Hoppas du vill vara med på vår resa och söka tjänsten som skoladministratör hos oss!
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Övrig information
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Intervjuer är i första hand planerat att hållas 28 augusti.Dina arbetsuppgifter
Som skoladministratör har du en central och serviceinriktad roll där du dagligen möter elever, lärare och vårdnadshavare i olika frågor och ärenden. Arbetet innebär många personliga kontakter i ett varierande tempo. Du samarbetar nära rektor och hanterar såväl planerade arbetsuppgifter som situationer som kräver snabba lösningar och stor flexibilitet.
Hantering av administrativa digitala system inom ekonomi, personal och elever är en betydande del av tjänsten. Du kommer vara stöd till skolledning vid tjänsteplanering, schemaläggning och budgetarbete. Löpande uppdatering av arbetstidsschema, lönehantering, arbetstidshantering. Utöver det kommer du administrera betyg, uppdatera elevschema utifrån anpassningar, skapa individuella scheman och rapportera statistik till myndigheter. Du kommer hantera sjukanmälningar, bokningar, beställningar och vikarieanskaffning samt besvara inkommande telefonsamtal. Även posthantering, arkivering och uppgifter i ekonomisystem. Vikarieanskaffning sker innan skolstart vilket innebär att du behöver börja jobba klockan 07.00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Sanna Svalin sanna.svalin@boras.se 0721600566 Jobbnummer
10018696