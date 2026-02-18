Skoladministratör - Ellen Fries gymnasium och Uppsala Estetiska gymnasium
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det.
Vill du jobba på en kommunal gymnasieskola där vi har positiva förväntningar på våra elever och bryr oss om varandra? En skola med många olika utbildningsvägar som möter ungdomars olika behov? Har du erfarenhet av att arbeta som och trivs med arbetet som skoladministratör? Passa då på och sök den här tjänsten!
Tjänsten kommer vara fördelad både på Uppsala Estetiska gymnasium och på Ellen Fries.
Ellen Fries gymnasium är en kommunal gymnasieskola med drygt 600 elever. Skolan har många olika utbildningsvägar, både skolförlagda utbildningar och lärlingsutbildning, inom ramen för introduktionsprogrammet finns flera olika vägar.
Uppsala Estetiska gymnasium är en kommunal gymnasieskola med drygt 300 elever som alla läser Estetiska programmet. De estetiska uttrycken står här i centrum i utbildningen.
Vi har positiva förväntningar på våra elever, en engagerad och kompetent personal där vi bryr oss om varandra.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som skoladministratör gäller främst olika typer av elevadministrativa uppgifter, till exempel delaktig i planeringsprocessen, inskrivning och utskrivning, löpande förändringar i de individuella studieplanerna, betygshantering. Arbetsuppgifterna som skoladministratör kan förändras över tid. I vårt skoladministativa team samarbetar vi tätt och hjälps åt.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från gymnasial utbildning och erfarenhet av arbete som skoladministratör. Har du erfarenhet av arbete som skoladministratör på gymnasieskola och är van att använda ISTa ses det som meriterande.
Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jeanette Fry, rektor, 018-727 33 31.
Facklig företrädare: Vision, Lena Carlberg, 018-727 53 17.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
