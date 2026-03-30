Skol och yrkesinformatörer till Norrbottens Flygflottilj
2026-03-30
Vill du arbeta med att motivera, engagera och vägleda värnpliktiga och anställda till fortsatt engagemang i Försvarsmakten? Trivs du i möten med nya människor och vill representera Försvarsmakten på skolor, mässor och event? Gillar du att ta ansvar och eget initiativ samt har en stark drivkraft? Är du intresserad av att vidareutveckla Norrbottens flygflottiljs förmåga att attrahera och engagera nya medarbetare? Då är du den vi söker!
Tjänsten som skol- och yrkesinformatör är en sammahållen roll inom Försvarsmaktens och F 21:s attraktions- och informationsverksamhet. Du möter människor i olika skeden - från skolungdomar som står inför värnplikt till värnpliktiga eller redan anställda som överväger vidare studier eller annat fortsatt engagemang i Försvarsmakten.
Befattningen återfinns på HR-avdelningen vilken tillhör flottiljens stab. Avdelningen stödjer flottiljen och dess chefer inom personalområdet med exempelvis lönebildning, kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö. Som skol- och yrkesinformatör arbetar du tillsammans med avdelningens rekryteringskoordinator och personalbefäl med fokus på F 21 och Försvarsmaktens rekryteringsmål för att säkra personalförsörjningen i en orolig omvärld.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som skol-och yrkesinformatör föreläser du för skolelever om grundutbildning med värnplikt samt Försvarsmakten och dess roll i samhället. Du representerar Försvarsmakten och arbetet syftar till att höja kunskapsnivån hos målgruppen.
Du planerar, genomför och utvärderar intern och extern yrkesinformation, detta genom att möta värnpliktiga och anställda på förbandet. Du representerar även Försvarsmakten på attraktionsskapande event och mässor.
Du blir en nyckelperson för F 21 grundutbildande kompanier och kommer arbeta nära de värnpliktiga som kompaniets förlängda arm när det gäller fortsatt engagemang. Du kan även delta som instruktörsförstärkning vid övningar där värnpliktiga och frivillig personal deltar. Kvalifikationer
• Godkänd militär grundutbildning
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift Dina personliga egenskaper
Som person är du social, driven och gillar att tala med och inför andra människor. Du har lätt för att skapa kontakter och inger förtroende i olika sammanhang. Du är utåtriktad, kommunikativ och har lätt för att ta kontakt med andra personer. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du planerar och driver ditt eget arbete på ett värdeskapande sätt. Du är duktig på att inspirera andra och ta eget ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Pågående eller tidigare anställning vid Norrbottens flygflottilj
• Erfarenhet eller utbildning inom ledarskap, exempelvis gruppchef, instruktör eller ungdomsledare
• Militärt förarbevis
• Goda kunskaper i officepaketet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som kontinuerligt tjänstgörande soldat (GSS/K) Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå
Militär befattning
Tjänsteresor förekommer i anställningen
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Personalchef Jonas Berglund eller HR Chef Elin Niemi
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anton Eliasson
Fackliga företrädare
OF F 21, OFR/S, SEKO, SACO
Samtliga nås via F 21 telefonväxel 0920-23 40 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-13. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
