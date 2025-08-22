Skojfrisk assistent till tonårskille i Karlskoga
2025-08-22
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent till vår kund i Karlskoga vid behov, med möjlighet till fasta timmar på schema.
Arbetet innebär att vara ett stöd till honom både i skolan och på fritiden så arbetet är förlagt till dagtid, eftermiddagar/kvällar samt helger.
Vem är jag?
Jag är en kille i 19-års åldern som bor växelvis hos mamma och pappa med respektive familjer i Karlskogatrakten.
På vardagarna går jag på gymnasiet i Karlskoga. På fritiden tycker jag mycket om fotboll, både att utöva samt att titta på.
Annars gillar jag precis som många andra i min ålder TV-spel, titta på Youtube eller bara chilla.
Då min funktionsvariation begränsar min fysiska förmåga så har jag en rullstol som hjälpmedel för att transportera mig vid längre sträckor.
Så här kan en dag med mig se ut:
Skulle du arbeta ett eftermiddagspass så börjar det med att du möter upp mig hemma vid 16-tiden. Då har jag kommit hem från skolan och kanske äter ett mellanmål. Sedan får vi se vad vi hittar på under eftermiddagen och kvällen. Skulle det vara så att jag har fotbollsträning så följer du som assistent med mig dit.
I övrigt så innebär arbetet att stötta mig vid måltider, personlig omvårdnad och hygien samt förflyttningar.
Du assisterar mig även med enklare göromål hemma som att städa och plocka på mitt rum, plocka i/ur diskmaskinen och köra någon tvättmaskin.
Vem är du?
Till denna tjänst vill jag ha en positiv och humoristisk person då jag själv tycker om att skoja och skämta.
Det är viktigt att du är lyhörd, ansvarstagande och följsam som person.
Du bör EJ vara allergisk mot pälsdjur då det förekommer i hemmet.
Du som söker denna tjänst skall vara rökfri!
Du som söker denna tjänst skall vara rökfri!
Körkort och tillgång till bil är ett krav då arbetsplatsen ena veckan är förlagd lite utanför stan dit ingen kollektivtrafik går samt för att kunna åka på aktiviteter.
Tjänsten är vid behov till att börja med chans till fasta timmar på schema.
Arbetstiderna är förlagda både till dag och kväll mellan kl.07-20.
Tveka inte att skicka in din ansökan om detta arbete låter som något för dig!
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU eller EES och Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett permananet uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Välkommen med din ansökan!
Ansvarig rekryterare: Johan Håkansson
Telefonnummer: 010-7077822
Passal Assistans
Djurgårdsvägen 31
681 53 Kristinehamn
Telefonnummer: 010-70 77 800
E-postadress: info@passal.se
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Fast månads- vecko- eller timlön
Detta är ett deltidsjobb.
