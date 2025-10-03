Skogsvårdsledare till Värmland, Stora Enso Skog
2025-10-03
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
Värnar du om skogen, naturen och klimatet lika mycket som vi gör? Har du både kompetensen och engagemanget för att driva utvecklingen inom skogsskötsel och säkerställa så att våra kunduppdrag genomförs på bästa sätt? Om du dessutom motiveras av ledarskap, affärer och upphandlingar - då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Vi söker nu en skogsvårdsledare som vill vara en del av vårt team inom skogsvård & tillsyn. I den här rollen kommer du att arbeta med och ansvara för hela kedjan från planering till genomförande och uppföljning av skogsvårdsåtgärder inom området. Vårt mål är att skogen brukas på ett hållbart sätt där vi strävar efter välmående skogar idag och till nästkommande generation.
Här är ett axplock av arbetsuppgifter:
Arbetsledning och samordning av entreprenörer som arbetar med skogsskötsel och skogsvård
Göra redigeringar, utsök, analyser och sammanställningar i våra IT- system
Arbeta aktivt med att målen för areal, kvalitet, kultur- och naturvård uppnås
Delta i upphandlingar som rör skogsvårdsresurser
Strategisk planering av skogsvården för området
Myndighetskontakter där du är företagets representant vid samråd gällande åtgärdsplanering
Bidra i prognosarbete
Vi erbjuder ett spännande jobb med stor variation i en miljö som präglas av sammanhållning, laganda och ett öppet klimat. Du rapporterar till områdeschefen för skogsvård och tillsyn. Placering för tjänsten är Sunne, Skoghall eller Torsby.
Vem söker vi?
Då du kommer att ha ansvaret för våra entreprenörer så söker vi dig som trivs med att ha en ledande roll och som har intresse för affärer. Din kunskap inom området bygger på skoglig högskoleutbildning eller motsvarande kompetens och du har minst ett par års yrkeserfarenhet inom relevant område. Din skogliga kunskap och erfarenhet är viktig i syfte att kunna leda, utveckla, prioritera och fatta beslut.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Erfarenhet av att göra upphandlingar är meriterande
Du tar ansvar för att sätta mål och uppnå resultat
Du har en god kommunikativ förmåga där du är motiverande, lyhörd och tydlig
Du är en lagspelare och har god samarbetsförmåga
Du drivs av en nyfikenhet och en vilja av att utvecklas
God datorvana
Behärskar svenska och engelska i tal och i skrift
B- körkort
Som person är du analytisk och lösningsorienterad. Du trivs med att jobba operativt där du med din skogliga kunskap och erfarenhet vågar göra skillnad.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 24 oktober.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Områdeschef Henrik Svensson på tel. 070-100 70 58 eller mejl: henrik.svensson@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
