Skogsmaskinförare till östra Värmland, Stora Enso Skog
2025-08-12
Vill du växa med oss? Vi befinner oss i ett skede där vi rustar för framtiden, där vi hoppas att du vill vara med på denna resa i rollen som maskinförare hos oss - ett jobb som är perfekt för dig som gillar att vistas ute i skogen och som föredrar skiftarbete!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Vi söker nu en skogsmaskinförare till ett av våra maskinlag där du kommer köra skotare i ett slutavverkningslag. Som maskinförare har du det viktiga uppdraget att avverka och transportera virke ut till farbar väg där det sedan hämtas för vidare transport till industrier. Vårt mål är att avverka skogen på ett så hållbart sätt som möjligt där du blir en viktig spelare i att fatta beslut om hur det ska gå till.
I det dagliga arbetet jobbar du tillsammans med dina kollegor mot uppsatta mål och ni planerar och utför arbetet själva inom gruppen. Målet är att genomföra uppdraget så kvalitativt och effektivt som möjligt till bästa möjliga kostnad.
Förutom körning så ingår även markarbeten som service och underhåll av maskinerna samt ekonomisk uppföljning. Miljön och de kontrollsystem du arbetar med är digital och IT- baserad.
Rollen som maskinförare ställer höga krav på säkerhet, därför är det viktigt att jobba utifrån sunt förnuft och alltid följa maskinernas säkerhetsrutiner.
Ditt arbetsområde är i geografin Filipstad med omnejd och du rapporterar till Intraprenören för östra Värmland.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i den här rollen är det viktigt att du är säkerhetsmedveten och noggrann och du är bekväm med att jobba både självständigt och som en del av ett team. Vi söker dig som har erfarenhet av skogsmaskinskörning eller relevant utbildning. Du har erfarenhet av att köra skotare, har du även erfarenhet av att ha kört skördare är det meriterande.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Du har en förmåga att jobba systematiskt och effektivt och som person besitter du ett driv i att leverera bra resultat
Du tycker om att arbeta tillsammans i lag, kan ta ansvar för att sätta mål och uppnå resultat
Du drivs av en nyfikenhet och en vilja av att utveckla och att utvecklas
Du tycker att ett hållbart skogsbruk är framtiden och vill arbeta för ett företag som sätter värderingar högt på agendan, oavsett om det gäller hälsa och säkerhet, eller hållbarhet och affärsnytta
Du hanterar svenska språket obehindrat i tal och i skrift
B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt men senast den 4 september.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Intraprenör Olof Dickson på tel. 070-210 53 46, eller mejl: olof.dickson@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Se gärna vår film och ta även del av information på vår hemsida för att få veta lite mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.youtube.com/watch?v=00kIaVzeLVMhttps://forest.storaenso.com/sv-se/stora-enso-skog/jobba-med-oss/jobba-i-skogen
#LI-SEFOREST Så ansöker du
