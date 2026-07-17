Skogskonsulenter med inriktning tillsyn till Region Mitt
Skogsstyrelsen / Skogsbrukarjobb / Västerås Visa alla skogsbrukarjobb i Västerås
2026-07-17
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Din blivande arbetsplats
Skogsstyrelsen söker dig som vill arbeta med tillsyn av avverkningsanmälningar. Vi söker 2 skogskonsulenter till region Mitt som en del i att stärka vårt arbete med tillsyn enligt skogsvårdslagen och miljöbalken. Du blir stationerad på något av regionens distrikt, se aktuella orter längre ned i annonsen. Du kommer att arbeta med tillsyn inom hela regionen och tillsammans med tillsynshandläggare från samtliga distrikt.
Som skogskonsulent får du ett jobb med varierande och stimulerande arbetsuppgifter samt löpande kompetensutveckling.
I arbetet ingår
Du kommer att arbeta med handläggning av avverkningsanmälningar, tillsyn enligt skogsvårdslagen och miljöbalken. Arbetsuppgifterna utförs främst på kontoret, men fältarbete kan förekomma. Arbetet innebär kontakter med skogsägare, andra aktiva inom skogsbruk samt berörda myndigheter och organisationer.
Som medarbetare på Skogsstyrelsen förväntas du bidra till utvecklingen av vår verksamhet.
Beroende på din kompetens, inriktning och verksamhetens behov kan även annat arbete bli aktuellt. Exempel på det kan vara att medverka i rådgivningsaktiviteter, inventeringar, olika projekt eller i vår uppdragsverksamhet.
Arbetet bedrivs över en större geografi än hemdistriktet så längre resor och övernattning kan i enstaka fall behövas.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Du har en skoglig eller annan naturvetenskaplig högskoleutbildning alternativt en annan relevant utbildning inom arbetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av skogsproduktion, de skogliga naturvårdsfrågorna och kunskaper om skogslevande arter.
Erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning är meriterande, liksom erfarenheter och kunskaper om miljöbalken och skogsvårdslagen. Vi värdesätter goda kunskaper inom IT/GIS.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett bra sätt. Du är analytisk, samt har förmåga att väga samman komplex information och driva dina ärenden framåt. Du är kommunikativ, pedagogisk och kan på ett förtroendefullt sätt föra dialog med markägare, andra aktörer och intressenter inom skogssektorn.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder två tidsbegränsade anställningar (360 dagar) på 100%. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och förtroendearbetstid. Möjlighet till distansarbetsavtal finns.
Stationering är på något av våra följande kontor inom region Mitt: Nyköping, Örebro, Karlstad eller Västerås. Ange önskad stationeringsort i din ansökan.
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti via denna länk!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vår medarbetar- och ledaridé har gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Dessa kompletteras i vårt dagliga arbete av den statliga värdegrunden.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: Om oss - Skogsstyrelsen samt Jobba hos oss - Skogsstyrelsen
Välkommen till Skogsstyrelsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612), https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Skogsstyrelsen (visa karta
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551 83 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skogsstyrelsen Kontakt
Kenneth Andersson, Saco-S 010-1721597 Jobbnummer
10005217