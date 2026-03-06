Skogskonsulenter för fältarbete sökes till Jönköpings distrikt
Skogsstyrelsen / Skogsbrukarjobb / Värnamo Visa alla skogsbrukarjobb i Värnamo
2026-03-06
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsstyrelsen i Värnamo
, Ljungby
, Växjö
, Aneby
, Nässjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Skogsstyrelsen bildar biotopskydd och naturvårdsavtal i skog med höga naturvärden.
För att avgränsa den värdefulla biotopen mot övrig skog ska dessa områdens gränser märkas ut och underhållas.
Under året genomför vi en satsning för att kontrollera gränserna och där behov finns markeras såväl nya som gamla skyddade områden. Gränsmarkeringar eller kompletteringar sker genom att målning och markering på träd, utsättning av stolpar och liknande.
Vi söker två skogskonsulenter för fältarbete som är motiverade att arbeta självständigt i några av de finaste skogsområdena. Arbetet sker i huvudsak i fält, men planering och viss efterregistrering ingår också. Det kan även förekomma andra skogliga arbetsuppgifter efter överenskommelse, beroende på din erfarenhet och kompetens. Ett exempel på andra arbetsuppgifter kan vara bekämpning av invasiva arter eller röjning för att gynna naturvärden.Kvalifikationer
För att trivas och fungera i rollen ska du tycka om att vara ute i skogen och där arbeta fysiskt hela dagar. Du kommer arbeta i varierad och stundtals svår terräng med utrustning och kräver därför god fysik. Arbetet utförs till största delen tillsammans med en kollega, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Visst ensamarbete förekommer och det är därför viktigt att du är trygg i att arbeta självständigt samt kan planera, strukturera och driva ditt eget arbete.
För arbetsuppgiften nyttjas digitalt fältstöd så viss teknisk IT-vana samt orienteringsförmåga förutsätts.
Utbildning med inriktning mot skog eller motsvarande, praktiskt skogsarbete, röj- och motorsågskörkort samt erfarenhet av digitala kartstöd och GPS är meriterande. Vi värdesätter relevant arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper.
B-körkort (manuell) är ett krav.Anställningsvillkor
Vi erbjuder två säsongsanställningar på 100 % under fem månader med möjlighet till förlängning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder i första hand anställning i Värnamo, men det finns möjlighet till anställning på något av våra kontor i Växjö, Halmstad eller Nässjö. Ange i din ansökan var du önskar anställning. Arbetsuppgifter i fält förekommer inom Jönköpings, Hallands och Kronobergs län. Arbetet kan ibland innebära att du behöver övernatta på annan ort.
Välkommen med din ansökan senast 12 april!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har både en medarbetaridé och en ledaridé med gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får även ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/43". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Matilda Lindmark, Distrikchef 010-1721610 Jobbnummer
9783014