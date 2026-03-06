Skogskonsulent till Södra Jämtlands distrikt
2026-03-06
Publiceringsdatum2026-03-06
Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog.
Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att jobba med naturvärdesbedömning fjällnära och områden som kan bli aktuella för områdesskydd, samt volymsuppskattning som underlag för värdering. Arbetsuppgifterna utförs till stor del i fält men även på kontoret. Arbetet innebär kontakter med skogsägare, andra aktiva inom skogsbruk och berörda myndigheter och organisationer. Som medarbetare på Skogsstyrelsen förväntas du bidra till utveckling av vår verksamhet.
Beroende på din kompetens, inriktning och verksamhetens behov kan även annat arbete bli aktuellt. Arbetsuppgifterna är utspridda geografiskt. Därför kan det bli aktuellt med övernattning på annan ort än i hemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot naturvårdsbiologi, skog, skoglig biologi/ekologi eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Meriterande om du har praktisk erfarenhet av skoglig naturvärdesbedömning och kunskap om naturvårdsarter, samt kunskap om de naturtyper som förekommer i geografin.
Du har mycket god förmåga att orientera dig med hjälp av digitala fältstöd. Du har god kapacitet att röra dig heldagar i fält med ryggsäck och utrustning. Arbetet utförs både sommar- och vintertid och det innebär att kunna färdas både på snöskoter och skidor.
För att trivas och fungera i rollen ska du vara bekväm med självständigt arbete samt inneha en förmåga att planera och driva det egna arbetet. Vi värdesätter en god kommunikativ förmåga.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett sätt som bidrar till verksamhetens och arbetsgruppens mål. Det är viktigt att du är kommunikativ, pedagogisk, och att du på ett förtroendefullt sätt kan föra dialog med olika typer av aktörer och intressenter både inom och utom skogssektorn.
Du har en värdegrund och integritet som gör att du kan identifiera dig med de krav som rollen som statsanställd förutsätter. Du ska bemöta och föra dialog med människor i olika situationer på ett förtroendeingivande och respektfullt sätt.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Stationeringsort är Sveg.
Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har både en medarbetaridé och en ledaridé med gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får även ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Ersättning
