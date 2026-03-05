Skogskonsulent inom rådgivning till Region Nord
Skogsstyrelsen / Skogsbrukarjobb / Östersund Visa alla skogsbrukarjobb i Östersund
2026-03-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsstyrelsen i Östersund
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Strömsund
eller i hela Sverige
Din blivande arbetsplats
Vi söker en skogskonsulent inom rådgivning med inriktning på hänsynsfull skogsskötsel för framtidens skogar.
Vi erbjuder placering inom Region Nord: Svenstavik, Östersund, Strömsund, Hammarstrand eller Sollefteå.
Arbetet som skogskonsulent är ett varierande jobb med stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling. Du kommer ansvara för att planera, arrangera och genomföra rådgivningsaktiviteter.
Vi arbetar över större geografier så arbetet förutsätter att du kan resa och ibland även övernatta på annan ort.
I arbetet ingår
Dina arbetsuppgifter kommer främst vara inom vår rådgivningsverksamhet med aktuell inriktning som i dagsläget handlar om hänsynsfull skogsskötsel för framtidens klimat. Vår rådgivningsverksamhet bedrivs till stor del digitalt via Teams, men fysiska träffar i fält är också ett självklart format. Andra förekommande arbetsuppgifter kommer bli aktuella bland annat deltagande i projekt och uppdragsverksamhet. Arbetet innebär kontakter med skogsägare, skogsföretag, allmänheten och andra myndigheter. Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har en skoglig högskoleutbildning. Du har goda kunskaper inom skogsskötsel och skogsbruksrelaterade klimatfrågor. Tidigare erfarenhet från skogligt arbete är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskaper inom pedagogik och digital kursverksamhet.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet förutsätter att du är initiativtagande och kan driva olika aktiviteter, samt att du kan arbeta självständigt och strukturerat. Att skapa och behålla kontakter är viktigt för arbetet. Du har god samarbetsförmåga.
Du ska ha grundläggande kunskaper inom IT/GIS.
Manuellt B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Du uppger din önskade placeringsort (Svenstavik, Östersund, Strömsund, Hammarstrand eller Sollefteå) i ansökan.
Välkommen med din ansökan senast 29 mars!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har både en medarbetaridé och en ledaridé med gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får även ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Helena Eriksson 010-1721454 Jobbnummer
9780202