Skogskonsulent för fältarbete till Storuman
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Beskrivning
Vi behöver tillfällig förstärkning under sommaren och början av hösten för att genomföra fältarbete.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer omfatta skogsuppskattning och stämpling inför värdering av skog samt utmärkning av områdesskydd (sätta upp stolpar och målning av gränser). Att bistå vid andra förekommande arbetsuppgifter vid distriktet kan även bli aktuellt. Arbetet kommer att genomföras både självständigt och tillsammans med andra. Resor med övernattning inom och utanför distriktet förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande praktiskt arbete och kan arbeta självständigt i skog och mark.
Dina personliga egenskaper är av stor vikt. Du ska ha vilja och förmåga att ta ansvar för arbetsuppgifterna och på ett strukturerat sätt jobba självständigt mot uppsatta mål. Du behöver vara noggrann och kunna arbeta ensam i skogen. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du ska ha grundläggande förmåga att arbeta med IT-program (Word, Excel, Office) och förmåga att nyttja GIS/GPS i fält.
Utbildning med inriktning mot skog och natur eller motsvarande är meriterande, men är inte ett krav. Vi värdesätter relevant arbetslivserfarenhet och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Körkort för bil är ett krav.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en visstidsanställning med omfattning på 100% mellan 1 juni - 30 september.
Placering: Storuman.
Hör gärna av dig till biträdande distriktschef Marie Lundström, 010-172 17 74 alternativt distriktschef Johan Renström, 010-172 17 72 om du vill veta mer om tjänsten. Fackliga representanter är Dennis Sandberg ST och Lisa Claesson som båda nås via vårt växelnummer 010-1721000.
Välkommen med din ansökan senast 12 april 2026!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har både en medarbetaridé och en ledaridé med gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får även ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
