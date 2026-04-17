Skogskonsulent för fältarbete sökes till Västernorrlands distrikt
Skogsstyrelsen / Skogsbrukarjobb / Sollefteå Visa alla skogsbrukarjobb i Sollefteå
2026-04-17
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsstyrelsen i Sollefteå
, Kramfors
, Ragunda
, Härnösand
, Örnsköldsvik
Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Uppgifterna kan variera med aktuellt behov och beroende på dina kompetenser men största delen av din arbetstid kommer du att ha följande arbetsuppgifter:
Underhåll och besiktning av gränsmarkeringarna runt våra områdesskydd (biotopskydd och naturvårdsavtal)
Föryngringskontroller på avverkad skogsmark
Blandade uppgifter inom vår avgiftsfinansierade verksamhet, till exempel mätningar eller besiktningar av olika slag
Stötta vårt uppdrag med återvätning genom att utföra enklare kartering via kartstöd och i fält
Bilresor, övernattning på annan ort samt utomhusarbete under varierande väderförhållanden är vanligt förekommande i arbetet.Kvalifikationer
Utbildning med inriktning mot skog och natur eller motsvarande är meriterande men är inte ett krav. Vi värdesätter relevant arbetslivserfarenhet och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du har mycket god förmåga att orientera dig efter kartor i fält samt god kapacitet att röra dig heldagar i bitvis besvärlig terräng med ryggsäck och utrustning.
För att trivas och fungera i rollen ska du vara bekväm med självständigt arbete samt inneha en förmåga att planera och driva det egna arbetet. Vi värdesätter en god kommunikativ förmåga.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid och anställningen sträcker sig till och med 2026-10-31.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan senast 3 maj!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vår medarbetar- och ledaridé har gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Dessa kompletteras i vårt dagliga arbete av den statliga värdegrunden.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: Om oss - Skogsstyrelsen samt Jobba hos oss - Skogsstyrelsen
Välkommen till Skogsstyrelsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612), https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Skogsstyrelsen (visa karta
)
551 83 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Dennis Sandberg, ST 010-1721441
9861077