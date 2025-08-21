Skogshöjden skola åk 4-6 söker Förstelärare
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2025-08-21
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2025-08-21Beskrivning
Nordväst om Trollhättans centrum, på 20 minuters cykelavstånd, ligger Skogshöjdens skola i ett relativt nytt bostadsområde.
Vi är en 4 - 9 skola där det går cirka 280 elever. Skolområdet ligger mycket naturskönt med en inramning av både berg, skogspartier, grönområden och en grusfotbollsplan. Skolan ligger också nära Norra Älvsborgs Länssjukhus där det finns stora grönområden med vackra stigar och gröna ängar.
Vi har en målinriktad verksamhet där professionell personal skapar respektfulla möten, för elever och vårdnadshavare. Eleverna får tydliga mål för sina arbeten.Kvalifikationer
För att få ett förordnande som förstelärare inom Utbildningsförvaltningen måste den lärare som utses uppfylla de krav som finns i förordningen för karriärtjänster (SFS 2019:1288). Till förstelärare får enligt förordningen en lärare utses som;
1. har legitimation enligt 2 kap 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § första stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet,
3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
Inom Utbildningsförvaltningen i Trollhättans stad är en förstelärares uppdrag att stödja utvecklingen av undervisningens kvalitet utifrån de behov som identifierats inom ramen för enhetens systematiska kvalitetsarbete, med målet att ge alla elever bättre förutsättningar att nå målen i skolan och lyckas med sin utbildning. Det innebär att en förstelärare utöver förordningskraven ska ha;
• en god förmåga att undervisa och skapa lärande och på så vis bidra till högre måluppfyllelse och goda kunskapsresultat genom att skapa samarbete, engagemang, delaktighet och lärande för alla elever
• en god förmåga att bedriva processinriktad skolutveckling utifrån enhetens systematiska kvalitetsarbete, baserat på forskning och beprövad erfarenhet
• en god förmåga att systematiskt leda lärares och kollegors lärande
• en god analytisk och kommunikativ förmåga
• en god förmåga att omsätta styrdokument och forskning i praktiken
• en drivande förebild och en god ambassadör för verksamheten
• en god förmåga att både självständigt och tillsammans med andra ta ansvar som mellanledare i det distribuerade ledarskapet, vilket innebär att gemensamt hitta riktning som grund inför chefs beslut och att omsätta dessa.
Arbetsuppgifter
En förstelärares uppdrag är att stödja utvecklingen av undervisningens kvalitet utifrån de behov som identifierats inom ramen för enhetens systematiska kvalitetsarbete, med målet att ge alla elever bättre förutsättningar att nå målen i skolan och lyckas med sin utbildning.
Försteläraruppdragen utgår från de utvecklingsområden som enheten identifierat i sitt systematiska kvalitetsarbete och kan därför ändras över tid. Respektive förstelärares enskilda uppdrag specificeras och dokumenteras löpande under avtalsperioden i samråd mellan chef och medarbetare.
Försteläraren på Skogshöjdens skola har en viktig roll för att utveckla likvärdig undervisningen för eleverna på skolan med goda förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö.
Anställningsinformation
Intervjuer/rekrytering sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
En förstelärare har en tillsvidaretjänst som lärare i grunden och därtill ett tidsbegränsat försteläraruppdrag genom ett förordnande.
För fullständig information om vad som gäller vid förordnande som förstelärare i Trollhättan stad hänvisas till Utbildningsförvaltningens rutin för tillämpning av statsbidraget för karriärtjänster (förstelärare), Dnr UN2023/00695-047. Dokumentet kan begäras ut via utbildning@trollhattan.se
.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/243". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Jobbnummer
9468411