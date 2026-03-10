Skogforsk söker en fjärranalytiker som vill utveckla skogliga beslutsstöd
2026-03-10
Beslutsstöd för framtidens precisionsskogsbruk
Data från sensorer som med hög precision mäter och avbildar skogen i kombination med avancerade metoder för datahantering, beräkning och visualisering skapar förutsättningar för nya typer av datadrivna beslut för ett hållbart skogsbruk. Skogforsk söker dig som har kunskap inom fjärranalys, kodning och avancerade analysmetoder och som lockas av att bidra till utveckling av framtidens skogliga beslutsstöd.
Din roll och närmaste teamet
Den här tjänsten passar dig som vill kombinera teknisk expertis med praktisk tillämpning och vidareutveckla dina färdigheter inom fjärranalys, analys, modellering och beslutsstöd till nytta för skogsbruket och samhället i stort. Du kommer ingå i en grupp av nyfikna och tekniskt drivna kollegor som brinner för att gemensamt hitta lösningar på komplexa problem för dagens och morgondagens skogsbruk.
I dina uppgifter kommer ingå att:
Bygga expertis och utveckla ditt kompetensområde inom ramarna för Skogforsks strategi
Självständigt och i samarbete med andra lösa dataintensiva problem
Bidra i befintliga forskningsprojekt och bidra till att identifiera och utveckla nya idéer
Din kompetensprofil
Vi söker dig som är civilingenjör med intresse för skogen, alternativt skogligt utbildad med en teknisk profil. Det är önskvärt att du har god kännedom om fjärranalysbaserade data, hög analytisk förmåga och goda kunskaper inom datahantering och programmering. För att trivas i rollen bör du ha ett intresse för att omsätta dina tekniska kunskaper i praktiskt tillämpbara modeller och beslutsstöd för framtidens hållbara skogsbruk. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor och andra samarbetspartners. Forskarutbildning är meriterande.
Om tjänsten & ansökan
Tjänsten är tills vidare med tillträde efter överenskommelse. Vi är övertygade om att mångfald på arbetsplatsen är viktigt för både trivsel och effektivitet. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande, men behöver din ansökan senast den 12 april. Mejla din ansökan till skogforsk@skogforsk.se
. Märk ansökan med "Fjärranalytiker" i ämnesraden.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten?
Kontakta gärna Maria Nordström, programchef Digital transformation och skoglig planering, 070-635 33 12. Facklig kontaktperson för SACO är Lars Eliasson, 070-281 33 32.
Om Skogforsk
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Vår vision är "Skogsbruk i världsklass för hållbar utveckling". Skogforsk utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället.
Vi finns på tre orter, Uppsala, Sävar i Västerbotten samt Ekebo i Skåne. Totalt är vi omkring 150 anställda, varav 80 är forskare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: skogforsk@skogforsk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fjärranalytiker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Skogsbrukets Forskningsinstitut, Skogforsk
, http://www.skogforsk.se
Ekebo 2250 (visa karta
)
268 90 SVALÖV Arbetsplats
Skogforsk Ekebo Jobbnummer
9789154