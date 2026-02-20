Skogaby Golf AB söker säsongspersonal för 2026
2026-02-20
Skogaby golfbana är en 18 håls parkbana som invigdes 1990 den ligger ca en
mil från Laholm.
På anläggningen finns klubbhus, restaurang, kiosk, hotell och driving range.
Mer information finns på www.skogabygk.se
Vi söker säsongspersonal som vill bidra till utvecklingen av vår golfbana och
skapa en fantastisk upplevelse för våra medlemmar och gäster. Skogaby
golfklubb har en avslappnad och trivsam atmosfär med föreningsanda.
Banarbetare säsongsanställning på 7 månader april-oktober
Som banarbetare på Skogaby Golf AB är din huvudsakliga uppgift att
tillsammans med dina kollegor ansvara för skötsel och underhåll av golfbanan,
dess grönytor och övriga områden.
Du kommer att arbeta med maskinkörning och klippning av grönytor. Tjänsten
är på heltid, innebär schemalagt helgarbete under säsongen, och anställningen
varar från april till oktober. Arbetet sker utomhus dagtid i alla väder och ofta
fysiskt krävande. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal.
Du kommer att arbeta i ett team med höga ambitioner och samverka i
banskötseln. Vi tror att du som söker har tidigare erfarenhet av grönyteyrket,
vana att köra maskiner, är ansvarstagande och lösningsorienterad, kan arbeta
tidiga morgnar och schemalagda helger, är utåtriktad och positiv samt har Bkörkort.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på golfbana, spelar
golf, har motorsågskörkort eller har sprutcertifikat.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och har
erfarenhet av arbete av grönytor och banunderhåll. Om detta låter som något
för dig, tveka inte att ansöka och bli en del av vårt team!
Ansökan skickas till jobbansokan@skogabygk.se
Om du har frågor kontakta Thomas Rosenberg 070575719
eller Fredrik Olsson 0705775525 fredrik.olsson.laholm@live.se
Banarbetare säsongsanställning på 2 månader 15 juni- 15 augusti
Som banarbetare på Skogaby Golf AB är din huvudsakliga uppgift att
tillsammans med dina kollegor ansvara för skötsel och underhåll av golfbanan,
dess grönytor och övriga områden.
Du kommer att arbeta med maskinkörning och klippning av grönytor. Tjänsten
innebär schemalagt helgarbete under säsongen, och anställningen varar från
juni till augusti. Arbetet sker utomhus dagtid i alla väder och kan vara fysiskt
krävande. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal.
Du kommer att arbeta i ett team med höga ambitioner och samverka i
banskötseln. Vi tror att du som söker har intresse av grönyteyrket, är
ansvarstagande och lösningsorienterad, kan arbeta tidiga morgnar och
schemalagda helger, är utåtriktad och positiv samt har B-körkort.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete från grönytearbete
eller på golfbana, spelar golf, har erfarenhet av maskinkörning.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och har
erfarenhet av arbete av grönytor och banunderhåll. För rätt person kan
helgarbete under skoltermin bli aktuellt. Om detta låter som något för dig,
tveka inte att ansöka och bli en del av vårt team!
Ansökan skickas till jobbansokan@skogabygk.se
Om du har frågor kontakta Thomas Rosenberg 070575719
eller Fredrik Olsson 0705775525 fredrik.olsson.laholm@live.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jobbansokan@skogabygk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogaby Golf AB
(org.nr 556334-6377)
312 93 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9755932