Skog- och lantbruksrådgivare till Åse Viste Sparbank
Professionals Nord Skaraborg AB / Bankjobb / Grästorp Visa alla bankjobb i Grästorp
Vill du arbeta nära några av bygdens viktigaste företag och samtidigt vara med och bidra till ett levande och hållbart lokalsamhälle?
Nu söker vi en skog- och lantbruksrådgivare till Åse Viste Sparbank. En roll för dig som trivs i mötet med företagare, tänker affärsmässigt och vill bygga långsiktiga relationer.
Hos oss får du en roll med stort kundfokus, där du är med och förverkligar idéer och framtidsplaner för människor och företag i Grästorp med omnejd.
Publicering
Som skog- och lantbruksrådgivare är du en del av vårt företagsteam och arbetar proaktivt med finansiell rådgivning. Du skapar lösningar som är anpassade efter varje kunds unika situation och affär.
Med ett helhetsperspektiv stöttar du kunden inom finansiering, sparande, betallösningar och digitala tjänster. I rollen ingår även det administrativa arbete som hör företagsaffären till.
Du möter dina kunder där de är - ute på gården, på banken, digitalt eller vid kundträffar. Samtidigt håller du dig uppdaterad om marknadens utveckling, omvärldsfaktorer och regelverk som påverkar skog- och lantbruksnäringen. Genom att ligga steget före skapar du trygghet och utvecklar affären över tid.
I rollen ingår både att fördjupa relationen med befintliga kunder och att etablera nya, i nära samarbete med kollegor. Du deltar även i bankens marknads- och kundaktiviteter och bidrar aktivt till att utveckla vårt erbjudande.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som agronom eller lantmästare. Alternativt en ekonomisk utbildning på motsvarande nivå eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.
För att kunna axla rollen behöver du ha Swedsec rådgivarlicens. Har du dem redan är det meriterande, annars ger vi dig möjlighet att vidareutbilda dig.
Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och trivs med att ta initiativ och skapa möjligheter. Samtidigt är du strukturerad och har ett tydligt lösningsfokus.
Hos oss hjälps vi åt, delar kunskap och har roligt tillsammans. Därför tror vi att du är en person som bygger långsiktiga relationer genom lyhördhet och ett genuint intresse för våra kunder och för den gemensamma affären. Du kombinerar professionalism med värme och tror, precis som vi, på kraften i det personliga mötet.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har god digital vana.
Om Åse Viste Sparbank
Vi är Åse Viste Sparbank - en bank med hjärtat i bygden och blicken mot framtiden. Sedan 1876 har vi funnits här, nära människor, företag och föreningar i Grästorp med omnejd. Vår drivkraft är enkel: vi vill förstå varje människas unika situation och skapa möjligheter som gör skillnad.
Tillsammans med våra kunder är vi med och skapar en starkare och mer levande bygd. Som sparbank har vi inga externa ägare. Istället går en del av vårt överskott tillbaka till lokalsamhället genom sponsring och ekonomiskt stöd till projekt som gör skillnad här där vi lever och verkar.
Vi vill vara en trygg bank att luta sig mot, oavsett om det gäller vardagsekonomi, stora beslut eller framtidsdrömmar. Därför kombinerar vi moderna, digitala tjänster med hög tillgänglighet och personliga möten.
Vi är 32 medarbetare som arbetar långsiktigt för att människor, föreningar och företag ska kunna växa hållbart idag och i framtiden. När det går bra för våra kunder och vår bygd, då går det bra för oss. För oss är bygden mycket mer än bara en plats på kartan. Den är ett hem, en fristad och framförallt en dröm som aldrig sover. Så ansöker du
