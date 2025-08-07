Skjutstativtruckförare till Södertälje
2025-08-07
Om kunden: Vår kund arbetar med en egen digital plattform som möjliggör för deras kunder att skapa mer utrymme i deras verksamhet genom att outsourca deras produkter till deras lokaler för hantering av 3PL och last-mile transporter. Nu söker vår kund efter nya skickliga skjutstativförare som vill vara en del av deras team och bidra till deras fortsatta framgång. Arbetsbeskrivning: Vi letar efter dig som har erfarenhet av truckkörning, främst inom skjutitstativ B3 och höglyftande plocktruck B4. Du kommer att arbeta med varierande arbetsppgifter; hantering av in- och utleverans, påfyllning och orderplock. Arbetsuppgifer: - Du kommer främt att arbeta självständigt som truckförare/lagermedarbetare - Plockning med skjutstativ B3 - Plockning med höglyftande plocktruck B4 - Kvalitétssäkra att varor packas och levereras enligt order - Hantering av in-och utleverans Profilen vi eftersöker: - Självgående truckförare/lagermedarbetare - En lagspelare som är ödmjuk och har en positiv attityd - Erfarenhet av att skjutstativ eller höglyftande plocktruck Krav: - B-körkort & tillgång till bil -Truckkort A+B -Goda kunskaper i svenska och engelska Arbetsomfattning och arbetstider: Start: Omgående Arbetstider: 07:00-16:00 Arbetsplats: Södertälje Lön: Enligt kollektivavtal
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
