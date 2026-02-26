Skjutstativtruckförare till kund i Landvetter
2026-02-26
Är du en effektiv och kvalitetsmedveten truckförare med siktet inställt på ett långsiktig uppdrag? Har du gedigen erfarenhet av truckkörning med skjutstativtruck? Då vill vi att du läser vidare! Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vår kund i Landvetter utökar nu behovet med en duktig och noggrann skjutstativsförare. De är verksamma inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Du som söker ska ha kört skjutstativtruck dagligen under minst två år, så vana är ett krav. Tjänsten är på heltid, tillsvidare med inledande provanställning. Dina arbetsuppgifter
Vanligt förekommande arbetsuppgifter på lager
Truckkörning med skjutstativtruck
Lastning och lossning
Om dig som söker
Du som söker har gedigen erfarenhet av truckkörning med skjutstativtruck. Vi tror att du är skicklig, pålitlig och brinner för att köra truck. Trivs du dessutom med högt tempo och prioriterar säkerhet är det ett stort plus.
Personer med rätt inställning och hög arbetsmoral ser vi ett långsiktigt samarbete med. Vi testar din nivå på plats för att se om du klarar att hålla tempot som krävs.Kvalifikationer
Truckkort A+B
Erfarenhet av truckkörning med skjutstativtruck
Obehindrad svenska i tal och skrift
Meriterande
Körkort B
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag. Lön: Enligt gällande kollektivavtal. Start: Omgående
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning.
