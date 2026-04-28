Skjutstativtruckförare till DSV i Rosersberg
Är du en effektiv och kvalitetsmedveten truckförare med siktet inställt på ett långsiktig uppdrag? Har du gedigen erfarenhet av truckkörning med skjutstativtruck? Då hoppas vi att du vill läsa vidare!Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning av skjutstativstruck, till vår kund i Rosersberg. Dessa tjänster skall tillsättas relativt omgående och målsättningen är att tjänsterna skall leda till fasta anställningar då kunden har ett långsiktigt behov på flera år.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lagerarbete
Truckkörning med skjutstativtruck
Om dig som söker
Du som söker har gedigen erfarenhet av att köra skjutstativtruck. Vi tror att du är skicklig, pålitlig och brinner för att köra truck. Trivs du dessutom med högt tempo och prioriterar säkerhet är det ett stort plus.
Personer med rätt inställning och hög arbetsmoral ser vi ett långsiktigt samarbete med. Vi ser gärna att du har arbetat på lager tidigare och vet vad det innebär. Kvalifikationer
Truckkort A1-A4 samt B1-B4.
Erfarenhet av truckkörning med skjutstativtruck.
Du talar samt skriver svenska och engelska obehindrat.Dina personliga egenskaper
Noggrann, serviceinriktad och ansvarsfull.
Kvalité- och produktivitetsmedveten.
Stort engagemang och intresse för lager- och terminalarbete.
Du är en social person som har lätt för att komma in i nya grupper.
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness och SATS!
Övriga villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande Visstidsanställning Omfattning: Heltid, 40h/vecka Arbetstid: Främst dagtid måndag-fredag men även kvällar kan förekomma Lön: Enligt kollektivavtal
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
(org.nr 556597-0364), https://jobb.tranpenad.se
Skansvägen (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG
