Skjutstativtruckförare I Globalt Företag I Eskilstuna
2025-08-08
Är du en erfaren skjutstativtruckförare som söker nästa utmaning? Vår kund i Eskilstuna erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där precision och effektivitet står i fokus. Ta chansen att bli en del av ett engagerat team och bidra till lagerhanteringen hos en framstående aktör inom sitt område. Ansök idag!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som skjutstativtruckförare kommer du att ansvara för att hantera och förflytta varor inom lagret med hjälp av skjutstativtruck. Du kommer att plocka och ställa in produkter på lagerhyllor, samt säkerställa att varorna är korrekt inventerade. I dina arbetsuppgifter ingår även att lasta och lossa gods från lastbilar och att bidra till en effektiv och säker lagerhantering. Du kommer att arbeta nära andra teammedlemmar för att upprätthålla ordning och effektivitet.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra skjutstativtruck och innehar ett giltigt truckkort för kategori B3. Du bör ha minst två års arbetslivserfarenhet inom lager eller logistik samt vana vid att arbeta i högt tempo. Grundläggande kunskaper i svenska är nödvändiga för att kunna kommunicera effektivt med kollegor och förstå säkerhetsföreskrifter. Vi värdesätter din förmåga att arbeta självständigt samt att du är lösningsorienterad.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med inventering och lagerhantering. Kunskap om lagerstyrningssystem och tidigare användning av ERP-system, såsom SAP, kan ge dig ett försprång. Erfarenhet av arbetsledning eller teamkoordination inom lagerverksamhet kan också vara en fördel. Om du har genomgått utbildning inom logistik eller har en certifiering inom säkerhetsarbete, ser vi det som ett plus i din ansökan.
Som en av oss
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Hanna Bertilsson via e-post: hanna.bertilsson@lernia.se
