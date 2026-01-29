Skjutstativtruckförare (B3) till lager i Kristianstad - tvåskift
MK Manning AB / Lagerjobb / Kristianstad Visa alla lagerjobb i Kristianstad
2026-01-29
MK Manning söker nu en erfaren skjutstativtruckförare med truckkort B3 till en av våra kunder - ett välrenommerat logistikföretag med verksamhet i Kristianstad. Har du erfarenhet av skjutstativkörning och trivs i en fartfylld lagermiljö? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Om rollen:
Som skjutstativtruckförare arbetar du med hantering av gods på lager, där din huvudsakliga uppgift är att köra skjutstativtruck. Du arbetar i ett högt tempo och behöver vara noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig. Tjänsten är på heltid och förlagd i tvåskift, vilket kräver flexibilitet och god planeringsförmåga.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Körning av skjutstativtruck (B3) för hantering av gods
Plockning och packning av varor enligt plocklistor
In- och utleveranser samt lagerhållning
Scanning av produkter i affärssystem
Lastning och lossning av godsKvalifikationer
Minst 6 månaders erfarenhet av skjutstativkörning (B3)
Truckkort med behörighet A1-A4 och B1-B4
God fysisk form och förmåga att arbeta i högt tempo
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil är meriterande
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till tillsvidareanställning med goda utvecklingsmöjligheter
Stöd från ett engagerat team via MK ManningÖvrig information
Placeringsort: Kristianstad
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Tvåskift (förmiddag och eftermiddag)
Start: Omgående
Lön: Enligt kollektivavtalSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9712515