Skjutstativtruckförare (B3) till lager i Kristianstad - tvåskift

MK Manning AB / Lagerjobb / Kristianstad
2026-01-29


Visa alla lagerjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MK Manning AB i Kristianstad, Eslöv, Staffanstorp, Ängelholm, Landskrona eller i hela Sverige

Skjutstativtruckförare (B3) till lager i Kristianstad - tvåskift
MK Manning söker nu en erfaren skjutstativtruckförare med truckkort B3 till en av våra kunder - ett välrenommerat logistikföretag med verksamhet i Kristianstad. Har du erfarenhet av skjutstativkörning och trivs i en fartfylld lagermiljö? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Om rollen:
Som skjutstativtruckförare arbetar du med hantering av gods på lager, där din huvudsakliga uppgift är att köra skjutstativtruck. Du arbetar i ett högt tempo och behöver vara noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig. Tjänsten är på heltid och förlagd i tvåskift, vilket kräver flexibilitet och god planeringsförmåga.

Publiceringsdatum
2026-01-29

Dina arbetsuppgifter
Körning av skjutstativtruck (B3) för hantering av gods
Plockning och packning av varor enligt plocklistor
In- och utleveranser samt lagerhållning
Scanning av produkter i affärssystem
Lastning och lossning av gods

Kvalifikationer
Minst 6 månaders erfarenhet av skjutstativkörning (B3)
Truckkort med behörighet A1-A4 och B1-B4
God fysisk form och förmåga att arbeta i högt tempo
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil är meriterande

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till tillsvidareanställning med goda utvecklingsmöjligheter
Stöd från ett engagerat team via MK Manning

Övrig information
Placeringsort: Kristianstad
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Tvåskift (förmiddag och eftermiddag)
Start: Omgående
Lön: Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt - tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Manning AB (org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tomislav Kolobaric
tk@mkmanagement.se

Jobbnummer
9712515

Prenumerera på jobb från MK Manning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MK Manning AB: