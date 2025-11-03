Skjutstativsförare sökes till kund i Nässjö!
2025-11-03
Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Vi söker nu en ansvarsfull och erfaren skjutstativsförare till vår kund i Nässjö. Om du är en person som trivs med att arbeta självständigt, har erfarenhet av att köra skjutstativ och vill vara en del av Pokayoke - då kan detta vara jobbet för dig!
Vi ser en långsiktighet i denna rekryteringen, där vi söker dig som vill hitta ett stabilt arbete med goda möjligheter att bli övertagen av kund.
Arbetstiderna är 8-17 mån-fre. Rekrytering sker löpande men vi ser gärna att du startar ganska omgående.Arbetsuppgifter
Hos kunden finns allt från höga ställage som kräver god vana av skjutstativstruck , till plock i en semi-automation för den fingerfärdiga. Även om det självklart krävs ett högt tempo är fokus här alltid på kvalitet.
Vad vi söker
Vi söker dig som är engagerad, driven och som vill utvecklas på sikt. Du som söker ska komma in och bidra med engagemang och nya idéer. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. Ta dig tiden och skriv i ditt personliga brev eller i fritexten vad som motiverar dig att söka den här spännande tjänsten.Kvalifikationer
• Truckkort A och B
• Mycket god svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av truckkörning, framförallt skjutstativ
• Lagererfarenhet
Meriterande:
• Körkort
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Mimmi Hermansson mh@pokayoke.se Jobbnummer
9586702