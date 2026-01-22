Skjutstativsförare sökes - långsiktigt uppdrag utanför Helsingborg
Vi söker en erfaren och ansvarsfull skjutstativsförare till långsiktigt uppdrag hos vår kund strax utanför Helsingborg. Du kommer att arbeta i ett mindre team, där du blir en viktig del av den dagliga verksamheten. Kunden arbetar med hantering och distribution av livsmedel.
Arbetstiderna är förlagda till 07:00-16:00, måndag till fredag. Arbetet sker i kyl- och frysmiljö.Dina arbetsuppgifter
Köra och hantera skjutstativtruck B3
Lastning och lossning av gods samt placering enligt givna instruktioner
Kontroll av gods och rapportering av avvikelser
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är trygg i rollen som skjutstativsförare och har en god förståelse för säkerhet inom lagerarbete. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och rätt inställning, du är flexibel, lösningsorienterad och bidrar till en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Du som söker behöver uppfylla följande krav
Giltigt truckkort A1-A4 B1-B4
Minst två års dokumenterad erfarenhet av arbete med skjutstativtruck B3
God förståelse för säkerhetsrutiner och förmåga att följa instruktioner
God kommunikationsförmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
Körkort och tillgång till bil
Meriterande
Tidigare erfarenhet från kyl och fryslager
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är frivilligt att dela detta med rekryteraren. Vi har tagit bort personligt brev i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås, Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
