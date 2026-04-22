Skjutstativsförare med precision och driv? Bli en nyckelspelare i vårt team
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Haninge
2026-04-22
Gillar du att leverera hög kvalité och att arbeta i ett högt tempo? Är du en fena på att köra truck? Då vill vi på Simplex gärna att du söker dig till oss!
Vi söker efter dig som vill ta nästa steg inom logistik och arbeta som skjutstativförare hos en av våra kunder i Jordbro.
Som skjutstativförare arbetar du både självständigt och i lag med att flytta tunga och ömtåliga pallar till ställage. Arbetet innebär att packa varor utifrån en plocklista samt att arbeta nära med ut- och inleverans.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Köra skjutstativtruck
Scanna in produkter och placera dem i ställage
Buffring och påfyllning
Truckkörning
Om dig:
Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull. Du uppskattar ett högt tempo och har goda kunskaper inom logistik och lagerhantering, vilka du erhållit antingen från studier eller arbetslivet. Om du har erfarenhet av liknande arbete och har erfarenhet av orderhantering är det meriterande.Kravprofil för detta jobb
Truckkort A+B
Självgående
Tidigare erfarenhet av skjutstativtruck
Meriterande:
B-körkort
Erfarenhet av övriga trycktyper
Arbetstider: Mån-fre - 07-16
Arbetsplats: Jordbro
Start: Asap
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
137 65 JORDBRO Jobbnummer
9870227