Skjutstativförare till välkänd kund i Göteborg | Heltid
Manpower AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-08-19
Just nu söker vi på Manpower skjutstativförare till vår kunds verksamhet på Hisingen i Göteborg. Det här är rätt utmaning för dig som trivs med lagerarbete och har tidigare erfarenhet av att köra skjutstativtruck. Här får du ett jobb som är väldigt mångsidigt och bjuder på variationsrika arbetsdagar. Vill du vara med på vår kunds resa? Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden.
Om jobbet som skjutstativförare
I rollen som skjutstativförare ansvarar du för att arbeta med orderplock samt säkerställa och optimera lagernivåer. I arbetsuppgifterna ingår det även att sköta orderplock med hjälp av truck, främst med hjälp av skjutstativtruck (B3). Dessutom kommer du tillsammans med ditt team sortera och placera gods till rätt del av lagret.
Övrigt
* Placeringsort: i Arendal/Sörred på Hisingen i Göteborg
* Anställningsform: Heltid, 6 månaders visstidsanställning med chans till förlängning
* Arbetstider: Dagtid måndag-fredag
Är du vår nästa stjärna?
Vi på Manpower söker dig som är en driven person som gillar att arbeta i högt tempo. Tjänsten passar dig som tycker det är spännande att arbeta med lagerhantering och orderplock. Du har en fallenhet för att prata med olika typer av människor och en genuin vilja att göra ett bra jobb. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta på lager.
Vi söker dig som har
* God svenska i både tal och i skrift
* Truckkort A1-A4 samt B1-B4
* Erfarenhet av skjutstativtruck (B3) minst 1 år
* B-körkort och tillgång till bil
* Lagererfarenhet
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hedda Seebass Svensson via mail: hedda.seebass.svensson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
