Skjutstativförare sökes till lager i Rosersberg - kommande uppdrag

People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2025-08-30


Visa alla lagerjobb i Sigtuna, Österåker, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos People Bemanning AB i Sigtuna, Sundbyberg, Stockholm eller i hela Sverige

Är du en erfaren och noggrann skjutstativförare som letar efter en ny utmaning? Vi söker nu dig som vill arbeta hos vår kund i Rosersberg under kommande högsäsong.
I rollen kommer du främst att arbeta med plock, lastning och förflyttning av gods på höjd - med hjälp av skjutstativtruck (B3). Du blir en viktig del av logistikteamet och bidrar till att flödet fungerar smidigt, effektivt och säkert varje dag.

Vi söker dig som:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Har erfarenhet av att köra skjutstativtruck, gärna i höglager
Vill jobba heltid eller deltid
Är flexibel, lösningsorienterad och handlingskraftig
Har god fysik och har ett starkt säkerhetstänk


Publiceringsdatum
2025-08-30

Kvalifikationer
Truckkort med behörighet B3 (skjutstativtruck)

Meriterande:

Bor i närheten av Rosersberg


Har tidigare erfarenhet av lagerarbete


B-körkort och tillgång till bil


Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
People Bemanning AB (org.nr 559239-4752), https://peopl.se

Arbetsplats
Peopl Bemanning

Kontakt
Feisal Gharabi
feisal@peopl.se

Jobbnummer
9483876

Prenumerera på jobb från People Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos People Bemanning AB: