Skjutstativförare sökes till lager i Rosersberg - kommande uppdrag
2025-08-30
Är du en erfaren och noggrann skjutstativförare som letar efter en ny utmaning? Vi söker nu dig som vill arbeta hos vår kund i Rosersberg under kommande högsäsong.
I rollen kommer du främst att arbeta med plock, lastning och förflyttning av gods på höjd - med hjälp av skjutstativtruck (B3). Du blir en viktig del av logistikteamet och bidrar till att flödet fungerar smidigt, effektivt och säkert varje dag.
Vi söker dig som:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Har erfarenhet av att köra skjutstativtruck, gärna i höglager
Vill jobba heltid eller deltid
Är flexibel, lösningsorienterad och handlingskraftig
Har god fysik och har ett starkt säkerhetstänk
Truckkort med behörighet B3 (skjutstativtruck)
Meriterande:
Bor i närheten av Rosersberg
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
B-körkort och tillgång till bil
Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
