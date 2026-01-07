Skjutstativförare sökes till kund på Torsvik
2026-01-07
Dina Arbetsuppgifter och profil
Inför kommande högsäsong hos vår kund på Torsvik finns ett behov av att förstärka med erfarna skjutstativförare till en av terminalerna på Torsvik (Jönköping). Här får du chansen att utvecklas hos en av Jönköpings ledande aktörer inom TPL!
Vi söker dig som trivs med att arbeta på lager i ett bra tempo. Du tycker om att ta ansvar och det är viktigt för dig att göra ett gott arbete med en god kvalitet på ditt resultat. Som person är du hjälpsam och serviceorienterad med kunden i fokus.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära skjutstativskörning, infackning och påfyllning av gods samt containerlossning
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Truckkort A+B är ett krav. Ditt arbete kommer främst att utföras med skjutstativ-truck.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Körkort/tillgång till bil är meriterande
Du har fyllt 18 år
Vi tar inte emot ansökningar via mail, endast via denna annons.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid i lågsäsong för att övergå till ständig dag alt. ständig kväll i högsäsong.
Tjänsten är en visstidsanställning under högsäsongen dvs minst 6 månader.
Start för denna tjänst är omgående
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person. Som en del av processen så tillämpar vi bakgrundskontroller på kandidaterna som är aktuella för rollen.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
