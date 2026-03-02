Skjutstativförare sökes på heltid till Stigamo!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-03-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs att jobba i en fartfylld & målstyrd organisation? Har du erfarenhet av truckkörning & orderplock? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vår kund är en av Europas ledande logistikleverantörer. Grunden till företagets sätt att tänka och handla lades redan vid start år 1930 och är idag en av de globala ledarna inom systemlogistik. Genom deras sömlösa globala transportnätverk och föredömliga IT-lösningar garanteras den intelligentaste kombinationen och integrationen av logistisk nätverkskompetens i hela världen.
Arbetsuppgifterna består av att sortera artiklar som sedan packas in i lastbilar för att sedan distribueras vidare ut i landet. Truckkort A+B är ett krav och att du som söker har god vana av att köra skjutstativ.
Arbetstiderna är mån-fre 7-16. Uppdraget förväntas starta omgående och vi ser gärna att du som söker även kan arbeta i sommar.
Tjänsten innebär att du kommer vara anställd som konsult hos StudentConsulting men arbetet kommer att vara förlagt ute hos vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är flexibel, positiv och arbetsvillig. Arbetet kan periodvis vara tungt och fysiskt krävande vilket innebär att vi gärna ser att du har god fysik och inte är rädd för att ta i när det behövs. Har du tidigare erfarenhet av terminalarbetare och / eller truckkörning är det meriterande. Är du den vi söker? Ansök till tjänsten redan idag eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum. Intervjuer kommer att hållas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Södra Stigamovägen 15A (visa karta
)
556 50 JÖNKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Natalie Dahlbacka jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9771329