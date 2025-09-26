Skit under naglarna räds inte dig. 70% dygnsrad innan Årjäng.
Strax innan västra Värmlands pärla Årjäng bedriver vi en assistans som ligger i ett naturskönt läge ute på landet. Här bor vår kund i ett hus från vilket han förvärvsarbetar och sysslar med gårdsarbete. Denna assistans är för dig som gillar att hôgge ved och grejja med gårdsarbete. Är du en händig person som inte är rädd för lite skit under naglarna och än bättre, en prillmakare av rang - då kan detta vara för dig.
Du som söker:
Vi söker en riktig go person som kan slänga lite käft, som är smart och förstår att läsa av en annan människa. Du gillar att arbeta med kroppen och är verkligen inte feschlig. Du kan arbeta dygn, du har körkort och bil, och kanske har du erfarenhet av omvårdnad också? I denna assistans kommer du ges möjligheten att göra många olika saker. En del är ren omvårdnad och såromläggning. En annan är att laga mat och ge medicin. En tredje är att klippa gräs, hugga ved, vattna tomatodlingen. Ja, du gör lite av varje helt enkelt.
Vår kund:
Han har skador efter en dykolycka och har därför behov av hjälp med sin dagliga livsföring. Han behöver hjälp med sin personliga omvårdnad, träning och hushållssysslor. Han har även behov av hjälp när han förvärvsarbetar och vid fritidsaktiviteter. Du ska ha sunt förnuft och tycka om att utföra sysslor som ingår i hemmet både utomhus och inomhus.
Du som söker ska ha god fysik och tycka om att vara aktiv då det är en del förflyttningar i arbetet samt aktiviteter som utförs både inomhus och utomhus.
Passen är för närvarande dygnspass där man arbetar 08.00-08.00 (det förekommer väntetid under natten).
Förutsättningar:
Ca 70% tjänstgöring,
Arbetstider förlagda dygnsvis 08:00-08:00
Du måste ha körkort och bil.
