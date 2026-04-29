Skill söker svetsare till Toyota Material Handling Europe
2026-04-29
På Toyota Material Handling Europes site i Mjölby arbetar cirka 3000 medarbetare med produkter inom materialhantering, från utvecklingskoncept till producerat fordon. Deras produktrange går från trotjänare som manuella handtruckar till autonoma självkörande fordon på 1,5 ton och innovativa energilösningar. Toyota Material Handling Europe eftersträvar att vara en hållbar arbetsgivare genom deras framstående miljöarbete och personalpolitik. De har i dagsläget bland annat en koldioxidneutral produktion och en KRAV-märkt personalrestaurang. Toyotas företagskultur är baserad på en sund värdegrund som möjliggör balans mellan arbete & familjeliv.Arbetsuppgifter
I rollen som svetsare kommer du att arbeta med svetsning av chassi eller stativ i ett taktat flöde, där hela processen - från råmaterial till färdig produkt - sker på samma lina. Arbetet omfattar både automatiserade processer med robotsvets och manuell svetsning. Du kommer också att arbeta med ritningsläsning för att säkerställa kvalitet i alla led. Även monteringsarbete kan förekomma. Profil
Vi söker dig som:
Är öppen för att arbeta både som manuell svetsare och/eller robotsvetsare.
Har utbildning/praktisk erfarenhet av att arbeta som svetsare.
Erfarenhet inom MAG-135 samt giltiga licenser.
Vill utvecklas inom svetsning i taktade flöden.
Har förmågan att säkerställa leverans i tid med god kvalitet.
Är en lagspelare med lätt för att samarbeta och bidra till gruppens arbete.
Meriterande:
Innehav av truck- och traversbehörigheter.
Övriga krav:
• Körkort och tillgång till bil, alternativt boende i Mjölby.
Arbetet på Toyota Material Handling Europe är främst förlagt till tvåskift, vilket gör att det är ett krav att du kan arbeta följande tider: Dagveckor: Måndag-torsdag 06:30 - 14:30, fredag 06:30-16:00. Kvällsveckor: Måndag-torsdag 14:30-00:00, ledig fredag.
Tjänsten är en konsultlösning där du blir anställd på Skill men uthyrd som konsult hos Toyota Material Handling Europe i Mjölby. Efter 6 månaders anställning hos Skill finns goda chanser till en tillsvidareanställning.
I den här processen sker urvalsarbetet löpande och du kommer att få återkoppling antingen via mejl eller telefon inom 14 dagar från ansökningsdagen.
Annonsen är för kommande behov och tiden för eventuell tillsättning kan därmed variera.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Linn Assarson, linn.assarson@skill.se
Vi tar ej emot ansökningar via telefon eller mail. #LI-LA3
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
